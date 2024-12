După ce au avut un final de an destul de încărcat, cu apariții live în show-uri precum Vocea României și MasterChef, care și-au desemnat câștigătorii în luna decembrie, Smiley și Gina Pistol se gândesc și la o binemeritată vacanță.

Frumoasa prezentatoare de la MasterChef România, care a intrat la final de 2024 și în echipa de la Vocea României, a stat de vorbă cu Libertatea și a dezvăluit unde se afla de Crăciun, alături de soțul ei.

„Crăciunul îl facem în familie, la București. Ne strângem la fratele lui Smiley acasă, pentru că noi încă n-am apucat să ne facem casa cum trebuie. Și nu avem masă unde să punem toți oamenii. Suntem cu părinții noștri, practic ăștia suntem”, ne-a spus Gina Pistol în exclusivitate.

Vedeta a mai afirmat că pentru Revelion încă nu este planul bătut în cuie, dar că ea și Smiley știu sigur ce vor face pe 1 ianuarie 2025: pleacă în vacanță în Asia!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Recomandări Generalul Nicolae Militaru, artizanul diversiunilor cu „teroriști” care au dus la moartea multor soldați la Revoluție. De ce i-a oferit Ion Iliescu conducerea Armatei

„Și Revelionul… să vedem. Vedem dacă anul ăsta Smiley rămâne acasă cu noi. Așa sper. A avut oferte departe de casă, iar noi pe 1 ianuarie 2025 plecăm în vacanță în Asia și stăm aproximativ două săptămâni. Dacă are cântare de Revelion, eu rămân acasă cu copilul. Nu pot să o țin toată noaptea trează. Sunt oameni care se bucură să îl vadă, să îl audă. După ce mai crește fiica, o să-l însoțim.

De când am născut, de când am devenit părinți, în fiecare an el s-a dus, a avut cântări prin țară de Revelion, și eu rămâneam acasă cu copilul. O culcam pe fii-mea, mai stăteam puțin la televizor, îi dădeam mesaj lui Smiley după 12.00 noaptea și mă culcam și eu”, a mai afirmat Gina Pistol pentru Libertatea.

Întrebată dacă vor pleca și la munte în această iarnă, Gina Pistol a spus că, deși este născută în decembrie, preferă să meargă vara la munte, deoarece iubește vremea caldă și frumoasă.

„Deși sunt născută iarna, în luna decembrie, iubesc primăvara și vara. Prefer să merg vara la munte, să fac o drumeție, mai degrabă așa”, a încheiat vedeta.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News