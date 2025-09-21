Roxana Nemeș trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei și se pregătește cu emoție să își cunoască gemenii. Vedeta, însărcinată pentru prima dată, a dezvăluit pe rețelele de socializare că a amenajat deja camera celor mici în vila sa de 1 milion de euro.
În doar câteva săptămâni, visul Roxanei de a deveni mamă se va împlini, iar ea și soțul ei așteaptă cu nerăbdare momentul. Pentru gemenii săi, o fetiță și un băiețel, artista a pregătit două pătuțuri adorabile, accesorizate cu elemente roz și albastre, și un dulap plin cu hăinuțe organizate cu grijă.
Vedeta a mărturisit că este extrem de fericită și recunoscătoare, iar pregătirile au fost făcute cu toată dragostea și atenția la detalii. Totul este gata pentru ca micuții să fie primiți într-un spațiu cald, vesel și plin de emoție.
Roxana Nemeș este pregătită să nască
Roxana Nemeș se află în luna a noua de sarcină și urmează din clipă în clipă să devină mamă. Artista e mai fericită și entuziasmată ca niciodată să își țină gemenii în brațe. Vedeta se pregătește intens pentru marea întâlnire.
„Mă simt bine. Am luat o pauză, că na, ne apropiem. Dar în rest sunt foarte bine și foarte emoționată. Nu prea putem programa o dată exactă la gemeni (n.r. când să nască) Vin când vor ei. Am toate emoțiile din lume, amestecate. Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta (n.r. dacă e pregătită să fie mamă). Pregătită nu știu dacă aș fi vreodată… dar sunt sigură că o să le dau toată dragostea din lume și o să mă învețe ei imediat ce vin. Nu-mi fac griji”, a declarat Roxana Nemeș.
