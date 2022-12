Gheorghe Gheorghiu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artisti din România. De ceva timp, însă, acesta a părăsit țara și s-a stabilit în America, unde s-a și căsătorit cu Gabriela Băncescu. Acum, artistul se pregătește de venirea sărbătorilor, astfel că și-a decorat casa din New York cu cele mai frumoase luminițe.

Acesta le-a arătat fanilor că și-a decorat casa de Crăciun. Locuința artistului din New York este impunătoare și strălucește de-a dreptul, potrivit Impact.

„Foarte frumos, cu gust rafinat! Sărbătorile de iarnă cu bucurii, sănătate și clipe fericite infinite, dragilor! Cât de frumos! Ho ho hooo ce casă și mașini miștooo! Și soția e frumoasă, harnică… să-ți trăiască!!! Sărbători fericite! ”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Gheorghe Gheorghiu s-a căsătorit anul trecut

În urmă cu un an, în America, Gheorghe Gheorghiu s-a căsătorit cu Gabriela Băncescu, după ani de relație. Într-un interviu pentru viva.ro, cunoscutul artist a recunoscut că a fost departe de soția lui în ziua aniversării, nu au celebrat primul an de mariaj.

Gheorghe Gheorghiu spune că e în turneu, de aceea nu a fost alături de soție, la aniversarea primului lor an de căsătorie.

El e în Detroit, iar Gabriela e în New York. „Nu am putut petrece împreună aniversarea căsătoriei noastre. Eu sunt în turneu cu Bebe Mihu și în clipa aceasta sunt la Detroit, iar Gabriela este la New York. Dar ne luăm revanșa și vom petrece la final de an. Vom avea timp și pentru noi. Intenționăm să mergem într-o croazieră”, a declarat Gheorghe Gheorghiu.

