Noelle Vlasov a fost numită la un moment dat „cel mai frumos copil din România”. Tânăra a ales să studieze în Londra, acolo a plecat fără părinții săi. Deși a urcat pe podium de la o vârstă fragedă, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov este pasionată de actorie și regie.

Mama ei spunea că și-a învățat fiica să fie de mică cochetă, lucru care se observă în fotografiile pe care le postează pe rețelele de socializare.

„Fiica mea s-a născut manechin. O las să se fardeze în fiecare zi, am învățat-o de mică să fie cochetă. Nu mi se pare nociv. Nu e rău să înveți o fetiță să se aranjeze la o vârstă cât mai fragedă”, declara Ingrid Vlasov încă de pe vremea când fiica ei nu împlinise nici 14 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Noelle a fost expusă de la o vârstă fragedă universului fashion. Tânăra a vorbit în urmă cu aproximativ un an despre stilul pe care l-a ales: „Mă machiez pentru că am crescut în mediul ăsta la Paris, la prezentări, unde am cunoscut unii dintre cei mai mari make-up artişti. Nu mă consider extravagantă. Consider pur şi simplu că mă îmbrac altfel. Tot timpul dau o tuşă de eleganţă ţinutelor mele, mai ales la şcoală”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Imagine imposibilă la Doha. Ce se vede în spatele femeii qatareze de pe bancă

Playtech.ro Bomba MOMENTULUI despre Anamaria Prodan! Ce îi cerea lui Reghe să facă acum câţiva ani. Puţini bărbaţi ar accepta aşa ceva

Viva.ro O mai știi pe Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta? Cum arată acum la 45 de ani și cu ce se ocupă

Observatornews.ro Cel mai căutat medicament pentru copii a dispărut din farmacii, în plin val de viroze. Ar putea reveni de abia la final de an

Știrileprotv.ro Ultima oră. Crimeea a fost luată cu asalt. Detalii

FANATIK.RO Surprize la Survivor România 2023! Ce vedete pregătește Pro Tv pentru competiția din Republica Dominicană

Orangesport.ro Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2022. Fecioarele se ocupă de casă, de familie, de locul în care se retrag ca să se regăsească și să se refacă