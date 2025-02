Elena, fiica Loredanei și a lui Andrei Boncea, are 25 de ani și s-a transformat într-o tânără atrăgătoare. Aceasta își însoțește mama des la evenimentele mondene, unde atrage privirile tuturor.

Loredana a vorbit despre relația cu mama ei și ne-a dezvăluit cât de importante au fost sfaturile femeii în clădirea carierei viitoare a vedetei.

Leonida Groza i-a fost învățătoare fiicei sale, Loredana, iar primii ani de pregătire școlară au fost cu ea. Mama vedetei era destul de severă cu Loredana, dup cum chiar ea a declarat.

„Sunt mulți mentori pe care i-am avut de-a lungul timpului, dar mama mea a fost prima care m-a ajutat să mă descopăr ca talent muzical. Ea nu a fost de acord să cânt pentru că nu considera că este o meserie de viitor”, a susținut cântăreața pentru Cancan.

„Mama m-a ajutat prin severitatea ei, prin felul ei de a fi să devin întotdeauna mai bună decât am fost ieri”, a mai spus Loredana.

Leonida Groza și-a sfătuit fiica să aibă sufletul împăcat cu alegerile făcute și să nu facă niciodată compromisuri.

„Un sfat de preț pe care l-am primit de la mama a fost să pun întotdeauna capul pe pernă cu inima ușoară și cu sufletul curat. Să știu că am făcut un lucru bun în ziua aceea și că nu am regrete. Încerc să o ascult, să nu am regrete”, a spus Loredana pentru sursa citată.

Loredana a vorbit și despre rolul din filmul Mentorii. „Este vorba despre mentori, influenceri, iar eu sunt unul dintre ei. De multe ori avem impresia că ne-am găsit toate răspunsurile atunci când urmărim un influencer sau altul, dar, de fapt, adevărul este întotdeauna la noi. Cred că, din păcate, trăim de multe ori într-o lume influențată de exterior” , a susținut Loredana.

