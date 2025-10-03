Cum era Adelina Pestrițu la un pas să își strice părul: „Arătam ceva rău”

Adelina Pestrițu pune mare accent pe părul ei, de aceea, de mai bine de 10 ani se tunde și se coafează la același hairstilist. Ea și Adrian Perjovschi s-au cunoscut întâmplător, la un proiect și de atunci și-a dorit să lucreze doar cu el. „Dacă îmi amintesc bine, a fost pentru un proiect de transformare. Sper să nu greșesc Adi, dacă greșesc, căutăm prin amintiri și reîmprospătăm memoria, când m-a transformat în Rihanna. Mi-a făcut părul foarte, foarte creț, afro și mi-a plăcut foarte mult proiectul acela. Le-am întrebat pe fetele cu care și astăzi lucrez cine este hairstilistul, că îmi place foarte mult de tot cum face părul și ne-am împrietenit, iar de atunci nu ne-am mai despărțit. Lucram în televiziune pe vremea aceea. Asta se întâmpla acum 9-10 ani dacă nu mă înșel”, a povestit Adelina Pestrițu pentru Libertatea, completând că de atunci, indiferent de situație, nu a mai lăsat pe nimeni să se atingă de părul ei. „De atunci, nimeni nu s-a mai atins de părul meu. Doar Adi Perjovschi mă tunde. Nu aș vrea să spun că nu sunt și alți oameni foarte buni la asta, dar m-am obișnuit atât de mult cu stilul lui, încât sunt superfixistă când vine vorba de înfățișarea mea, de lookul meu și am rămas doar pe mâna lui. Doar el are foarfeca”.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce-i drept, a avut și experiențe neplăcute în adolescență, când, ca orice tânără, și-a dorit să facă transformări radicale. Pe ascuns, fără ca mama ei să știe de intenția ei, Adelina și-a dorit să aibă șuvițe blonde, așa cum aveau majoritatea colegelor ei. Din fericire, nu s-a vopsit singură acasă, însă, chiar și așa, părul ei ajunsese spre deteriorare.

„Mergeam la coafeza mamei, prietena mamei, care făcea o treabă bună pe vremea aia, dar îmi amintesc că, într-o zi, când am intrat la liceu, m-am dus și i-am zis că m-a trimis mama să-mi facă șuvițe. Mama nu mă trimisese, m-am dus eu. Am păcălit-o. Mi-a făcut niște șuvițe blonde pe mijlocul capului. Arătam ceva rău. Când a văzut mama, normal că s-a supărat și pe mine, și pe ea”, a mai povestit amuzată Pestrița.

Zenaida îi moștenește podoaba capilară

Cea mai mare bucurie a Adelinei Pestrițu nu este când o laudă lumea pentru părul ei bogat și sănătos, ci când vede că fiica ei, Zenaida, o moștenește. Micuța nu doar că are un păr lung, dar nici nu vrea să tundă nici măcar un centimetru din el. „Nu vrea deocamdată să se tundă. Are un păr foarte lung. Îi place foarte mult. Îi place să-i fac codițe împletite. Îl ține mai rar desfăcut pentru că vrea să fie mai confortabilă, să nu o încurce părul, să nu îi vină în față. Chiar am întrebat-o recent dacă vrea să o tundă Adi (n.r. – Perjovschi) mai scurt și a zis: nu, nu”, a mai completat Adelina Pestrițu pentru Libertatea.

Video: Ada Cheroiu

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE