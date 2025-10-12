Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”

De mică decupa din ziare și revistele de modă fotografii cu modelele celebre precum Cindy Crawford, Claudia Schiffer sau Naomi Campbell și visa ca, într-o zi, să ajungă pe același podium cu ele. Nu a așteptat prea mult timp căci, la câțiva ani de la debutul în modă, a și ajuns în Statele Unite ale Americii. Nu împlinise 18 ani când a pășit pe pământ american și a decis să trăiască visul. Se întâmpla în urmă cu 27 de ani, perioadă în care puțini părinți își permiteau să-și mediteze copiii la limba engleză, așa că erau nevoiți să se descurce cu ce învățau la școală. Din fericire, Valentina Pelinel intrase la Liceul Sfântul Sava, profil uman și făcea ore de limba engleză, lucru care a ajutat-o atunci când a ajuns în SUA. „Eu la școală eram foarte bună la engleză. Eu am făcut Liceul Sfântul Sava și mă credeam «wow», că o să rup norii. Numai că eu când am ajuns atunci nu îmi ieșeau cuvintele. Lumea vorbea atât de bine. În scris eram top, dar parcă îmi era frică să vorbesc. Acum probabil e altfel, dar atunci în școli nu prea comunicam foarte mult. Scriai mult, dar nu vorbeai și atunci îți ies greu cuvintele. Ușor-ușor am prins curaj și am zis că știu cuvintele, dar trebuie să le scot pe gură”, a povestit Valentina Pelinel la „Dincolo de copertă”.

Valentina Pelinel nu a avut „depresia emigrantului”

În ciuda vârstei fragede, a faptului că nu se simțea stăpână pe pronunția ei în limba engleză și a faptului că nu cunoștea pe nimeni, Valentina Pelinel nu doar că s-a descurcat de minune, dar mărturisește că a trăit una dintre cele mai frumoase perioade a vieții ei. Nu a avut niciodată probleme de adaptare, singurele momente mai triste erau atunci când i se făcea dor de familie și de prietenii apropiați.

„Nu am avut despresie niciodată. Ce este aia depresie? Nu sunt de acord deloc cu treaba asta cu depresia. Viața este așa de frumoasă. Nu înțeleg depresia și plictiseala. Nu reușesc să mă plictisesc. Și dacă stai pur și simplu și te uiți la stele, mie îmi place. Nu mă plictisesc. Dar depresie nu. Pentru mine a fost totul atât de fascinant. Îți dai seama, eram aproape de visul meu. Mi-a plăcut”, ne-a mai declarat Valentina Pelinel în cadrul emisiunii „Dincolo de copertă”.