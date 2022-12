Giulia a dezvăluit cum arată Crăciunul în familia ei. „Nu comand nimic, pentru că în principiu cam gătesc tot.

La mine anul acesta s-au împărțit următoarele: salata de boeuf, friptura și ciorba care trebuie să fie super acră, așa ca acasă în Moldova, și socrul meu o să facă cele mai bune sarmale, mama și mătușa au zis că au niște surprize pregătite pentru anul acesta.

Mama se ocupă de cozonaci, mama e șefa la cozonaci, nu mă bag. Eu nu fac dulciuri în general, nu sunt pe direcția mea, dar are cine să facă”, a declarat Giulia pentru Impact.

Dacă în alți ani, de Revelion urca pe scenă, alături de alți colegi, anul acesta Giulia a spus pas și va petrece alături de cei dragi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nu, acasă voi fi cu cei dragi, pentru că a început să îmi placă foarte mult treaba asta, să fie liniște și pace în jur meu. Cred că este al treilea an, dar nu mă plâng, îmi convine așa față de celelalte 20 și de revelioane, pe care le-am petrecut pe scenă, eu zic că trebuie să echilibrăm balanța”, a mai explicat Giulia.

Recomandări Ce l-a mișcat, de Crăciun, pe un preot în fața unei fetițe: „Mi-a spus că eu îl cunosc mai bine pe Dumnezeu și să vorbesc eu. Plângeam şi nu puteam să conduc, din pricina lacrimilor”

Care este următoarea destinație de vacanță

„Nu, mergem la schi. Deci nu reușim sub nicio formă să ne concentrăm și să mergem și noi într-un an ca oamenii serioși că am văzut că toată lumea merge la căldură, nu, noi vrem la schi, la frig.

Cu cât e mai frig, cu atât e mai bine! S-ar putea să nu avem bani de România și nici de Austria în contextul actual, dar poate o Italia ar merge”, spune artista.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cum se ascundea Marica » Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile despre amantele fostului fotbalist: „M-am ferit să par o nebună"

Playtech.ro Înșelată, abandonată, lăsată singură cu un copil de 'craiul' vremurilor trecute. Drama Olgăi Tudorache, marea actriță a României

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de eur

Observatornews.ro Imagini surprinse cu autocarul strivit în Pasajul Unirii, cu câteva secunde înainte de accident

Știrileprotv.ro Fotbalistul Adel Santana Mendy a fost împușcat mortal în Marsilia

FANATIK.RO Ce se întâmplă, de fapt, dacă pui o monedă în bradul de Crăciun. Este o tradiţie pe care românii au uitat-o în ultima perioadă

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 24 decembrie 2022. Fecioarele trebuie să își stabilească scopuri clare pentru azi sau pentru perioada următoare

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!