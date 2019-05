Cântărețul de romanțe – gen muzical cândva pe val – e de aproape trei decenii în SUA. Între timp, a devenit cetățean american, și-a cumpărat acolo casă, a prins cheag, cum se spune, dar a și adunat dor mul în suflet; dor de țară și de prietenii rămași aici.

Așa că a decis să se împartă: jumătate de an stă peste Ocean, jumătate vine aici, unde, pentru că nu mai are proprietăți, stă cu chirie.

”Mă întorc cu drag, an de an, acasă, țara unde m-am născut, locul unde muzica mea e cel mai bine înțeleasă, spune solistul, care înainte de 1989 era apreciat chiar și de Nicolae Ceaușescu. Însă după atâția ani trăiți într-un alt sistem, mi-e greu să rămân aici definitiv. Numai anul acesta, cât a trecut din el, am traversat oceanul de trei ori. Bucureștiul primăvara și Litoralul vara fac unic acest colț de lume. Iar oamenii primesc cu drag muzica bună, chiar și cea cu parfum de vremuri apuse”.

În SUA, George Rotaru nu cântă romanțe. Sub numele de George Rotary, a interpretat pentru americani evergreenuri și pentru români muzică tradițională. A evoluat inclusiv în Cazinoul Mardi Gras și la Maxim Hotel din Las Vegas.

Acasă însă, în România, Rotaru învie melodiile pe care, înainte de Revoluție, le cânta în spectacole alături de legendara Narghita și alte nume cunoscute din muzica vremii.

CITESTE SI: În casa lui Tavi Colen cântă găina, nu cocoșul! Solistul a ajuns să evolueze ca invitat la concertele iubitei sale

Citește mai multe despre george rotaru pe Libertatea.