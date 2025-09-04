VIVA! Influencers Party 2025 a reunit, și în acest an, elita showbiz-ului românesc la cea mai așteptată petrecere a sezonului. Sub conceptul „Late summer glow”, evenimentul a transformat terasa Parklake într-un adevărat podium sub cerul liber, unde vedetele au celebrat încă o dată soarele, energia și strălucirea verii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Dress code-ul serii – „Late summer glow” – a fost interpretat spectaculos de invitați: de la rochii vaporoase în tonuri solare și accente aurii, la costume cu paiete și accesorii statement, fiecare apariție a fost o poveste despre eleganță și atitudine. Atmosfera a fost completată de muzică live, cocktailuri fresh și momente instagramabile, rețeta perfectă pentru o seară memorabilă.

Printre vedetele care au răspuns invitației s-au numărat Loredana Groza, Ilinca Vandici, Andreea Bălan, Alina Sorescu, Oana Roman, Majda Aboulumosha, Cristina Ciobănașu, Ramona Păun și Mikaela Albu, alături de nume masculine de prim-plan, precum Pavel Bartoș, George Ivașcu, Cosmin Stan și Eugen Cristea.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Vedetele au atras atenția cu ținutele la VIVA! Influencers Party 2025

Ținutele au atras toate privirile: Alina Sorescu a strălucit într-o fustă lungă aurie, combinată cu o cămașă albă și un styling minimalist, în timp ce Ilinca Vandici a optat pentru o rochie albă, scurtă, ce i-a pus în valoare silueta impecabilă. Brigitte Pastramă și soțul ei, Florin, au mizat pe ținute lejere, dar elegante, perfecte pentru vibe-ul serii. De asemenea, și Anamaria Prodan s-a alăturat invitaților, marcând un moment surpriză.

Gazda evenimentului a fost Daniel Pavel, care a întreținut atmosfera unei seri ce s-a transformat într-un mix de modă, stil și good vibes.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE