Pentru Luminița Anghel, sportul este foarte important, astfel că merge câte 10 kilometri pe zi. Pe lângă sport, artista ține și posul intermitent, iar ultima masă este înainte de ora 16.30. În cadrul unui interviu pentru Click!, vedeta a dezvăluit secretele siluetei sale.

„Eu fac sport cu fetele mele, în mai fac 2 ani de când fac 10 kilometri pe zi de mers sportiv, combinat cu fasting. După ora 16.30 nu mai mănânc niciodată nimic. Excepții la petreceri, dar merg foarte rar la petreceri, poate o dată la luni de zile, nu prea ies din ritmul meu nici în weekend”.

Când vine vorba despre alimentație, Luminița Anghel are grijă să aibă mese echilibrate și să nu exagereze cu mâncatul. În principiu, artista mănâcă aproximativ tot ceea ce își dorește, însă în cantități moderate.

„Mănânc ce vreau dar moderat. Fac sport mult, cum am zis, în luna mai împlinesc 2 ani, fac 10 kilometri stradal. Vară, iarnă, toamnă, oricum e vremea, eu fac sport”, a spus cântăreața.

„Acum am o greutate pe care o aveam acum 17-18 ani”

Acum, Luminița Anghel cântărește 53 de kilograme și este mulțumită de silueta sa. A început să facă sport pentru sănătate, după ce în urmă cu 4 ani a avut câteva probleme cu piciorul. A început să meargă mult pe jos și rezultatele nu au întârziat să apară. Pentru a menține această rutină, Luminița Anghel face mari sacrificii.

„Am început să fac sport pentru sănătate. Am avut niște probleme de sănătate în 2019 cu piciorul și mi-a fost recomandat să fac cel puțin 4 kilometri de bandă. De mers pe jos sau bandă. Am bandă acasă, dar nu făceam. Am găsit gașca de fete cu care fac sport acum, am fost perseverentă. În afara faptului că mă simt foarte bine de când fac sport, acum am o greutate pe care o aveam acum 17-18 ani, intru în hainele de atunci, de când am fost la Eurovision.

„Reușesc să îmi mențin greutatea cu multă muncă și efort”

Acum am 53 de kilograme. Reușesc să îmi mențin greutatea cu multă muncă și efort. Trebuie să ai și multă voință. Eu când merg cu colegii mei la cântări, festivaluri sau când fac parte din diferite jurii, niciodată nu mă ating de mâncare. Nici nu poftesc, e vorba de mintea care este antrenată. Dacă vreau să mănânc ceva, mănânc în timpul zilei dar niciodată seara și nu mai ciugulesc nimic între mese”.

Luminița Anghel are concert în Israel în noaptea de Înviere

Chiar în noaptea de Înviere, Luminița Anghel va susține un concert în Israel. Alături de artistă vor mai fi și Nico, Marcel Pavel, Paula Seling.

„Avem concert în Israel, chiar în noaptea de Înviere. Concert cu orchestra simfonică, 25 de coriști. Vor fi mulți artiști, eu, Nico, Marcel Pavel, Paula Seling, sunt artiști de operă, invitați internaționali, o cântăreață de gospel din Statele Unite, Linda Randle, Maia Morgenstern. E un concert fabulos!”, a declarat cântăreața pentru sursa mai sus menționată.

