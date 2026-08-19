Bianca Drăgușanu a oferit un interviu, în care a vorbit deschis despre relația dintre fiica și mama ei. Vedeta a explicat că atunci când ea este plecată la diferite evenimente, mama ei este cea care se ocupă de Sofia.

„Mama este prietenul meu cel mai bun (…) Ele (n.r. mama și fiica Biancăi Drăgușanu) stau foarte mult timp împreună atunci când eu sunt plecată și sunt foarte activă și sunt destul de mult plecată. Îți dai seama, se mai și ceartă, se mai și împacă, am camere în toată casa, câteodată mă amuz cum se contrazic. Când se tensionează situația, mama mă sună și îmi spune: «Uită-te pe cameră, să vezi cum țipă la mine!»”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews TV Live.

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Bianca Drăgușanu recunoaște că mama ei o iubește foarte mult pe Sofia și nu ezită să îi facă toate poftele atunci când petrece timp cu ea.

„E mult mai permisivă și am impresia că o iubește mai mult decât ne iubea pe noi, pe mine și pe soră-mea. Mama o iubește mai mult pe Sofia”, a mai spus vedeta.

Bianca Drăgușanu se pregătește pentru o nouă operație estetică

Bianca Drăgușanu a mărturisit că își dorește să renunțe la implanturile mamare de mari dimensiuni în favoarea unora mai mai apropiate de un aspect natural.

„În octombrie am de gând să schimb aceste imensități de silicoane. Nu se mai poartă sânii mari, nu se mai poartă buzele mari, nu se mai poartă părul vopsit.

Și da, consider că nu am făcut o alegere tocmai inspirată când mi-am dorit niște sâni atât de mari, pentru că sunt și incomozi, nu arată nici bine și cred că cea mai bună decizie pe care puteam să o iau în momentul de față e să remediez situația, adică să îi micșorez”, a spus Bianca Drăgușanu pe TikTok, conform Spynews.

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