Cum se simte Gabriel Dorobanțu, după ce a avut probleme de sănătate. „Nu am decât 72 de kilograme, dar sunt o fire rezistentă”

În urmă cu aproape un an de zile, Gabriel Dorobanțu a fost internat în spital, fiind infectat cu coronavirus. Artistul a afirmat la vremea respectivă că a fost la un pas de moarte, dar medicii l-au salvat. A doua cumpănă a fost pierderea mamei. Aceasta s-a stins din viață la doar câteva zile după ce el a fost externat din spital. Într-un interviu pentru impact.ro, cântărețul recunoaște că a trecut prin clipe grele, însă și-a revenit.

„După internarea de anul trecut, după suferința din spital și moartea mamei, m-am recuperat, mi-am limpezit mintea, sunt pregătit pentru scenă, pentru contactul cu lumea și pentru un dialog onest în ceea ce privește viața și activitatea mea. Deci trebuie să știi să treci peste greutăți, așa cum trecem cu toții. Nu știu cât mă pricep și cât de deștept sunt în privința asa, dar trebuie să ai o anumită putere, tărie și un echilibru ca să înțelegi că asta-i viața.”, a spus el.

„Credeam că nu am să mai pot cânta”

Gabriel Dorobanțu s-a refăcut complet după boală. Spune că nu a făcut nicio terapie, dar a avut grijă la alimentație, s-a odihnit și mai mult decât de obicei. „Din fericire, am făcut controlul de rigoare, o tomografie a plămânilor, s-a constatat că sunt bine, doctorița m-a felicitat, a spus că m-am recuperat repede și că un motiv e și aerul bun pe care-l respir la Cornu. M-a bucurat și pe mine chestia asta. (…)

Nu am decât 72 de kilograme, dar sunt o fire rezistentă și nu m-am plâns niciodată. Sigur că e greu să fii bolnav și mai ales atunci când ești persoană publică, lucrul ăsta îți dă bătăi de cap. Pentru că nu suntem obișnuiți să mergem la doctor, să ne consulte sau să ne prescrie tratament, pentru că ne e teamă mereu că se află acest lucru.

Adică nu avem voie să fim bolnavi, să tușim, să pășim nici în dreapta nici în stânga, ca nu cumva să greșim. Să fii bolnav nu e însă o greșeală. Nu am făcut nicio terapie, cred că odihna, am mâncat bine. După două luni am început să fac vocalize, credeam că nu am să mai pot cânta, asta m-a ajutat foarte mult pentru că mi-a reîmprospătat capacitatea respiratorie.”, a mai declarat cântărețul.

Acesta așteaptă acum ca situația să revină la normal, să se ridice restricțiile pentru a urca din nou pe scenă. „De un an și jumătate nu lucrăm. Atunci când se pun la cale concerte sau evenimente se amână, atunci când te pregătești sufletește afli că se intră în carantină. Toate astea nu sunt deloc bune pentru noi, pentru că lipsa scenei, a publicului, te deprofesionalizează. E o suferință interioară pe care o au toți colegii mei, pe care o spun sau nu, nu e un lucru ușor.”, a mai declarat pentru impact.ro Gabriel Dorobanțu, care a stat departe de camerele de filmat o vreme.

