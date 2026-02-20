Cum și-au împărțit Andra și Cătălin Măruță sarcinile în familie: „Asta știm noi și până acum a funcționat”

Andra se bucură de o familie frumoasă, de doi copii care, în ciuda expunerii, au rămas cu picioarele pe pământ, iar asta se datorează în mare parte ei. Artista recunoaște că nu este diferită de alte mame și că în casa lor, totul funcționează după niște reguli. „Eu sunt părintele care spune NU. Eu spun și DA, dar spun și NU având în vedere că petrec mai mult timp cu ei. Cătălin îi duce dimineața la școală, eu îi iau și apoi merg cu ei la meditații, la activități și evident că îmi cereau tot felul de lucruri și am învățat să spun și NU. Dar sunt niște copii tare înțelegători și buni. Au înțeles pentru că am avut de fiecare dată argumentele bune, le-am explicat. Vorbesc foarte mult cu ei. De fapt, amândoi vorbim foarte mult cu ei, le explicăm absolut tot ce se întâmplă cu familia noastră. Mi se pare că singura soluție ca să-i ții pe copiii tăi aproape este comunicarea, iubirea. Noi asta încercăm. Nu știm dacă asta este cea mai bună metodă, dar asta știm noi și până acum a funcționat”, a povestit Andra pentru Libertatea.

Eva și David Măruță „profită” de tatăl lor

Așa cum se întâmplă în majoritatea familiilor, există și un „polițist bun” în ecuație. În familia Măruță, acest titlu îi revine lui Cătălin. Poate și pentru că de când s-au născut copiii, acesta a petrecut mai puțin timp alături de ei, fiind implicat în tot soiul de evenimente. Mai puțin comparativ cu mama lor. De aceea se explică și că, după ce a terminat filmările pentru emisiunea „La Măruță”, fostul prezentator TV încearcă să recupereze din timpul pierdut și să meargă să îi ia de la școală și să aibă activități și pe timpul zilei. „Cătălin este cel care spune DA și am avut așa câteva discuții pe tema asta. Dacă eu spun NU, atunci să fie NU, dar el vine și mă convinge și atunci spun și eu DA. Cam asta este. El este părintele bun, eu sunt părintele care spune NU”, ne-a mai povestit Andra amuzată.

Video: Ada Cheroiu

