Zilele trecute, știrea care a surprins a fost că Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Aflată la un eveniment, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână.

Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de fosta soție a lui Victor Ponta au confirmat că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Daciana Sârbu, primele declarații despre noua relație

Acum, ea a făcut primele declarații despre viața personală. Întrebată despre noua relație, ea e explicat: „A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”.

În continuare ea a zis cum se simte femeia Daciana acum: „Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”. Chestionată despre căsătorie, ea a fost clară: „Nu știu! Asta doar viața va decide!”.

Cine ar fi noul iubit al Dacianei Sârbu

Conform informațiilor apărute în presă, Alex Ghionea este numele iubitului Dacianei Sârbu și se pare că acesta lucrează în domeniul Horeca. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării.

Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. Chiar dacă a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului, gestul de a se afișa oficial la brațul lui marchează un nou început pentru Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu și Victor Ponta, mariaj de 25 de ani

După mai bine de 25 de ani de căsătorie, Victor Ponta și Daciana Sârbu s-au hotărât să pună punct relației lor într-un mod discret, iar totul s-a aflat la începutul anului 2025. Totuși, în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț și difuzată pe Antena Stars și AntenaPLAY, el a vorbit despre divorț.

Întrebat dacă își reproșează separarea, Victor Ponta i-a explicat Nataliei Mateuț că nu are cum să nu facă acest lucru, însă în viață este nevoie să luăm decizii pentru ca lucrurile să nu devină și mai neplăcute. De asemenea, politicianul a punctat ce i s-a cerut, dar nu a putut oferi în fostul mariaj.

„Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus politicianul.

