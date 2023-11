Gabriela și Dani Oțil au împreună un băiețel, pe Tiago, în vârstă de 2 ani și mult timp au căutat o persoană de încredere care să-i ajute cu cel mic. În prezent, cei doi au ales să angajeze o filipineză, după ce înainte au schimbat 6 bone.

Invitat la podcastul lui Mihai Bobonete, actorul celebru pentru rolul său din „Las Fierbinți”, prezentatorul de la Antena 1 a povestit cât de greu i-a fost să găsească o persoană de încredere care să stea cu Tiago. Dani Oțil a mărturisit că la un moment dat a aflat un detaliu șocant despre o femeie care venise să locuiască în casa lor și să aibă grijă de cel mic.

„Prima a plecat cu blesteme. Prima a fost contractată foarte repede, pentru că așa ne-au învățat toți. «Băi, ia-ți bonă înainte să se nască copilul». Ea nu a avut foarte multă treabă, pentru că nu o lăsam să interacționeze foarte mult cu copilul și o lăsam doar să învețe. După vreo 2-3 luni, salariul era salariu… stătea cu noi în casă. Somnul ei era foarte adânc, iar Tiago dormea pe etaj cu ea. Nu i-am cerut să lucreze noaptea, dar… urla copilul. Eu îl plimbam cu Gabriela pe scări și ea nu auzea. Ea a abandonat job-ul, după ce a fost lăsată, după două luni, două ore cu copilul. I s-a părut greu, deși ea a mai fost bonă. Avea aproximativ 50 de ani. Tiago era atunci bebeluș”, a povestit prezentatorul.

„Le-am dat câți bani au cerut, dar nu au rezistat mai mult de două-trei săptămâni”

După această experiență neplăcută, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decis să apele de la bone din Republica Moldova. Nici aceste doamne nu au rezistat prea mult în casa lor și au invocat diferite motive pentru a-și da demisia.

„Am mai apelat la moldovence din Republica Moldova. Toate erau femei cu viață grea, de la țară… Eu am locuit la țară. Am avut povești foarte frumoase. S-au întâmplat tot felul de lucruri simpatice. La videocall toate spuneau același lucru, adică toate erau bucătarese sau că făceau masaj. (…) Noi nu am dat afară pe nimeni, ele au plecat singure. Le-am dat câți bani au cerut, dar nu au rezistat mai mult de două-trei săptămâni. Una a zis că e foarte greu, una a zis că suntem noi nesimțiți și am întrebat-o de ce. Explicația ei a fost că la fosta patroană din Moscova, atunci când dormea copilul, stătea cu ea la cafele și vorbeau. I-am zis: «Doamnă, m-ați văzut pe mine că stau la cafele cu soția? Noi suntem super obosiți, eu sunt cu munca». Și ea a zis: «Eu fără socializare nu stau»”

Dani Oțil a povestit și despre o doamnă, care l-a șocat cu povestea ei. Femeia a fost cercetată penal, după un incident neplăcut în casa celui în care lucra. Prezentatorul s-a temut la momentul respectiv pentru el și familia sa.

„Am avut și o situație mai ciudată. Am ales o doamnă care nu a mai fost bonă și o înțeleg. Am luat-o pentru că voia să învețe meseria de bonă. A mai lucrat în România, dar într-un alt domeniu. Ea s-a retras pentru că i s-a părut foarte greu. Eu dedicam primele 4-5 seri pentru discuții, ca să văd cu cine îmi las copilul. Niciodată nu-l lăsam pe Tiago singur cu bona în casă, pentru că la toate era același început. (…) Ea a fugit practic. A zis că se duce să își înscrie fetița la liceu și să-i dau și două zile libere. Când a plecat, ea și-a luat și periuța de dinți, iar eu am mai fost părăsit în viață și știu cum e“.

„Ea a lucrat pentru un cetățean străin și în timp îi călca rufele, omul a ieșit din baie cu tot capul în flăcări”

Și a continuat: „Voiam să știu și eu cu cine stau la masă. Și ea a zis «Nici nu știu ce să povestesc, că mă tot întrebați. Eu am avut o viață grea. Poate așa un element, dar nu cred că vă interesează. Eu am avut o cercetare penală». Ea a lucrat pentru un cetățean străin și în timp îi călca rufele, omul a ieșit din baie cu tot capul în flăcări și a început să urle. Bărbatul a stat câteva luni în comă, dar nu pot să dau foarte multe detalii. Noroc că avea omul camere în casă și că s-a văzut că ea călca”.

În prezent, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au ales o filipineză să fie bonă internă, iar aceasta se descurcă foarte bine momentan. Prezentatorul nu a vrut să dea prea multe detalii despre femeia care acum locuiește cu ei în casă și are grijă de Tiago.