În ediția din această dimineață de la „Neatza cu Răzvan și Dani” au fost difuzate imagini de arhivă cu cele mai de succes produse ale Antenei. Postul de televiziune împlinește 28 de ani, iar în cadrul matinalului au fost transmise câteva momente din show-uri care au făcut istorie, cum ar fi emisiunea „Din dragoste”.

Dani Oțil a făcut o observație și a întrebat de ce nu au fost difuzate imagini și din emisiunea „Duminica în familie”, show prezentat cu mulți ani în urmă de Mihaela Rădulescu.

„Cu Duminica în familie de ce nu ați pus imagini? Nu știu dacă mă sună cu prefix de Franța sau de PRO TV”, a spus prezentatorul de la Antena 1.

„Te mai ceartă și acum?”, a fost reacția lui Florin Ristei. Răzvan Simion și-a dat seama că Dani Oțil a pronunțat numele trustului concurent și i-a spus colegului său: „Hai că ai stricat totul!”, potrivit Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu, prieteni după despărțire

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format un cuplu timp de 5 ani, iar după despărțire cei doi au rămas în relații foarte bune. În prezent, diva de la Monaco lucrează la PRO TV, acolo unde este detectiv în emisiunea „Masked Singer România”.

Întotdeauna prezentatorul de la Antena 1 a vorbit frumos despre fosta lui iubită. În urmă cu mai mult timp, acesta făcea mărturisiri despre viața după Mihaela Rădulescu. „Bineînțeles că există viață după Mihaela Rădulescu. Eu mai vorbesc cu ea, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din ultimii ani. Am iubit doar de două ori în viață. Am avut două relații, a câte șapte ani. Nu am făcut sex pe lângă. Spun rarisim. Eu și Mihaela ne sunăm de Crăciun. Iau cina cu fete doar dacă îmi dau cheia de la casă”, spunea în urmă cu ceva timp Dani Oțil.

Acum, Dani Oțil este căsătorit cu Gabriela Prisăcariu, femeia care l-a făcut tată pentru prima dată. Cei doi au o căsnicie frumoasă, iar cea mai mare fericire au simțit-o atunci când a venit pe lume băiețelul lor, Luca Tiago.



Citeşte şi:

Lindsay Lohan s-a logodit cu Bader Shammas. Anunțul făcut de actriță: „Viitorul meu, familia mea”

Patrizia Reggiani a criticat-o pe Lady Gaga pentru rolul din „House of Gucci”: „Este o problemă de bun-simț și de respect”

Liviu Vârciu a fost externat. Cum se simte acum: „Am dat și 20 de milioane”

PARTENERI - GSP.RO Gigi Becali, implicat într-un accident rutier. Șoferul vinovat era băut! Reacția patronului FCSB

Playtech.ro Ce se întâmplă cu fix 72 de ore înainte să mori. Primul semn care apare, oamenii de știință au făcut descoperirea

Observatornews.ro Un asteroid mai puternic decât o armă nucleară se apropie de Pământ la sfârșitul lunii decembrie 2021

HOROSCOP Horoscop 29 noiembrie 2021. Gemenii ar fi bine să se protejeze de propriile gânduri negative, care pot împinge departe

Știrileprotv.ro A doua țară care închide complet granițele pentru străini. Accesul le va fi interzis total

Telekomsport ALERTĂ | Ce simptome bizare are Omicron, noua tulpină de coronavirus. Specialiştii sunt uimiţi. Primele informaţii oficiale

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie