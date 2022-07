Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani și s-au căsătorit anul trecut. Cei doi sunt părinții unui băiețel pe nume Luca Tiago. În această dimineață, prezentatorul de la Antena 1 a povestit la TV că a avut o discuție mai aprinsă cu soția sa, după ce s-au uitat la un serial.

„Am fost la un pas de divorț aseară, gândire de femeie. M-am pus cu soția în pat, că așa e duminica și ne-am uitat la serial. Serialul pleacă de la o poveste care a circulat pe internet: Cum ar fi dacă un avion ar decola astăzi și ar ateriza peste 5 ani din cauza unei energii. Bineînțeles, după cinci ani de zile unii erau căsătoriți cu alții, cât să stai?

Atât mi-a trebuit să deschid subiectul. Am întrebat-o și eu pe soție dacă s-ar căsători cu altul dacă aș dispărea și dacă da, peste cât timp. Și ea a zis: «Firește nu, Dani, toată viața aș rămâne agățată», iar când m-a întrebat ea, eu i-am spus adevărul (…). Nu mai răspundeți la întrebări capcană în pat cu soția” a declarat Dani Oțil la „Neatza cu Răzvan și Dani”, relatează Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Dani Oțil caută amantă

Într-una dintre edițiile de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, prezentatorul a anunțat că este în căutarea unei amante. Soția lui Dani Oțil a fost de acord cu ideea lui, însă i-a pus câteva condiții partenerului său. „Gata, vreau să îmi fac si eu amantă, să văd cum e. Oricum e la modă. Am dezlegare de la soție. A zis că dacă are peste 65 de ani și o moștenire considerabilă, am drum liber”, a spus Dani Oțil în emisiunea pe care o prezintă alături de Răzvan Simion. Evident, totul a fost sub formă de glumă.

GSP.RO Rareș Bogdan a dat-o de gol LIVE pe Denis Rifai: „Da, știu că asta sunteți”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Anunț sumbru despre războiul Rusia - Ucraina! HALUCINANT, totul s-a SPULBERAT!

Observatornews.ro Români, printre turiștii dați dispăruți în urma avalanșei din Alpi, relatează presa italiană. "Este un dezastru de neimaginat!"

HOROSCOP Horoscop 4 iulie 2022. Leii ar putea observa o diminuare a entuziasmului legat de planurile lor

Știrileprotv.ro Românca ucisă în Egipt nu a avut nicio șansă în fața rechinului Mako. Informații șocante despre bestia din Marea Roșie

Orangesport.ro ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate

PUBLICITATE Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea