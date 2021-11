În urmă cu 13 ani, Dani Oțil și Mihaela Rădulescu țineau prima pagină a ziarelor după ce s-a aflat de relația lor. Diferența de vârstă dintre ei era de 11 ani, prezentatorul TV fiind mult mai tânăr. După 5 ani de relație, cei doi au decis să pună punct, iar fiecare să o ia pe drumul său.

Invitat în podcast-ul lui Speak, Dani Oțil a vorbit, printre altele, și despre Mihaela Rădulescu, femeia care i-a schimbat complet viața. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut o declarație care l-a luat prin surprindere chiar și pe artist.

Dani Oțil s-a căsătorit recent cu Gabriela Prisăcariu, femeia care l-a făcut și tată, iar nunta a fost restrânsă. Colegul lui Răzvan Simion are în plan să organizeze un eveniment mai mare, unde o va invita și pe Mihaela Rădulescu. Mai în glumă, mai în serios, matinalul de la Antena 1 anunță că fosta lui iubită se află pe lista invitaților.

„Mihaela a fost pentru mine un mare boost de imagine, pentru că eram un mucos de 28 de ani care făcea dragoste cu o femeie mai bătrână. Ea îmi zicea tot timpul: «Dani, eu sunt atât de bătrână încât trebuie să-ți căutăm o nevastă». Dar noi eram împreună, în vacanță. Am uitat să o chem la nuntă. Are plicul pregătit. Am vorbit tot. I-am promis că… eu am făcut o nuntă de 30 de persoane. O să o chem când fac nunta aia mai mare. E singura mea șansă să câștig bani de la PRO TV. Să vină să bea și să mănânce, apoi să lase la plic”, a spus Dani Oțil, precizând că ultima glumă a fost pe moment.

Ce-l enerva pe Dani Oțil la Mihaela Rădulescu atunci când formau un cuplu

În cadrul aceluiași podcast, Dani Oțil mărturisește că atunci când el bifa un succes, Mihaela Rădulescu nu-l felicita, ci îi spunea că și ea făcuse acel lucru cu ceva timp înainte. „Mihaela Rădulescu, ori de câte ori eu povesteam ceva tare acasă, acum zece ani, zicea: «Păi, asta am făcut eu acum zece ani». Și te desfundai, îți dai seama. Eu îi ziceam: «Bă, tu știi că eu m-am dat de pe tiroliană de pe stâlpul…» și ea zicea: «Tu știi că noi am coborât 15 oameni pe o tiroliană într-o emisiune la mare». Eu m-am simțit super de c****”, a spus Dani Oțil, pe YouTube, ca invitat în emisiunea online a lui Speak.

