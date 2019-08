De Andreea Romaniuc Archip,

De ani buni, Nadine îi oferă copilului său trei vacanțe pe an, în locuri total diferite, dar care lui Noah îi plac foarte mult.

„În general, avem o vacanță pe an în America. După ce am plecat și am tras linie cu tot ce făceam aici, m-am mutat în America și m-a remodelat ca om, mi-a dat un nou start și sunt recunoscătoare acelei mentalități. Sunt ancorată în acea societate și am nevoie să mă reîntorc la ea pentru inspirație”, ne-a spus ea. De obicei, escapada peste Ocean este programată în anotimpul rece, pentru a scăpa de frigul din România. „Mergem la cald, prin Florida, pentru că Noah vrea la NASA, are o obsesie cu NASA, și-ar dori la un moment dat să fie astrofizician și îl fascinează lucrurile astea”, a adăugat ea.

Noah și Nadine

De la cules bureți la muls vaci

Pe timpul verii, Noah își încarcă bateriile în Turcia sau Grecia, dar și la țară, unde participă cu drag la tot felul de activități.

„Am mers la cules bureți. Noah a muls-o pe vaca Gloria și pe căpriță. La un moment dat, copilul dispărea, era în câte un coteț sau în câte un grajd, nu am crezut că se va distra așa de bine acolo”, ne-a povestit Nadine cum a decurs vizita la rude. Ea și soțul său sunt topiți după Noah, pe care îl înconjoară cu multă dragoste.

„Avem un singur copil, e bijuteria familiei. Avem patru pisici și un cățel, se mai răsfrânge și asupra lor din afecțiune”, a recunoscut Nadine.

