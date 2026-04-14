Viața Cristina Cioran a luat o turnură dramatică în urmă cu un an, când partenerul său, Alex Dobrescu, a fost arestat și ulterior condamnat la patru ani de închisoare, fiind implicat într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. La scurt timp după nașterea celui de-al doilea copil, vedeta s-a văzut nevoită să își crească singură copiii, într-un moment extrem de dificil.

De mai bine de un an, Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor, însă, până acum, Cristina Cioran nu l-a vizitat deloc. Cei doi au păstrat legătura telefonic, atunci când condițiile au permis, iar bărbatul a vorbit inclusiv cu copiii săi.

Relația lor nu a fost lipsită de probleme nici înainte de arestare. La un moment dat, vedeta a cerut chiar și un ordin de restricție, după ce s-a simțit în pericol.

Timpul și perioada postului Paștelui au determinat-o însă pe Cristina Cioran să își reconsidere sentimentele. Vedeta a mărturisit că s-a gândit mult la partenerul ei și a decis să îl ierte, considerând că tot ce se întâmplă este o lecție de viață.

Aceasta spune că știe cât de greu îi este lui Alex Dobrescu în închisoare și speră ca experiența să îl fi schimbat. În acest context, Cristina Cioran a luat decizia de a merge să-l viziteze pentru prima dată. Vedeta urmează să ajungă în această săptămână la penitenciar, pentru a-i duce lucruri de care are nevoie și pentru a-l vedea față în față.

„M-am gândit la oamenii buni, la lucrurile frumoase, m-am gândit și la Alex, la faptul că e acolo și că nu e foarte bine, dar el e un tip pozitiv și depășește tot. Abia așteptăm să vină acasă. Eu am sufletul împăcat și cred că și el. Eu una da, am iertat tot și chiar m-am gândit să-i fac și o vizită”, a mărturisit Cristina Cioran, potrivit spynews.ro.

Totuși, aceasta nu a decis încă dacă va merge singură sau dacă va lua cu ea și unul dintre copii, fiind atentă la impactul pe care o astfel de experiență l-ar putea avea asupra celor mici.

„Cred că săptămâna aceasta o să-i fac o vizită, să-i duc una-alta. Nu știu dacă mă duc singură, dar cred că mă duc cu unul dintre copii. Sunt lecții de viață și evenimente din viața unui om, evenimente nedorite, dar care există. Ce e mai important decât să accepți prezentul, să accepți viitorul și să-l pregătești cât poți de bine ca să nu te prindă cu chiloții în vine”, a mai declarat vedeta.

Chiar dacă trecutul a fost marcat de tensiuni și dificultăți, Cristina Cioran pare pregătită să lase în urmă resentimentele și să privească spre viitor.

Vedeta speră ca, după ispășirea pedepsei, Alex Dobrescu să se întoarcă acasă și să își reia rolul de tată, într-o familie care încearcă să își regăsească echilibrul după o perioadă complicată.

