Sărbătorile sunt cele mai frumoase atunci când sunt petrecute alături de oamenii dragi. Florin Piersic, în vârstă de 85 de ani, va sta acasă în acest an, la Cluj, și se va bucura de fiecare clipă petrecută alături de familie.

„Având în vedere că am fost plecat și că am o vârstă «fragedă» și un program încărcat, m-am gândit ca atât de Crăciun, cât și de Anul Nou să stau acasă, la Cluj, și să petrec în familie. Ca un amănunt, zilele trecute am vorbit și cu băiatul meu, Daniel, care locuiește la Viena, și care se gândește cu drag la mine. Am vorbit și cu Florin Piersic junior…”, a declarat Florin Piersic pentru Fanatik.

Începutul de an va fi destul de încărcat pentru marele actor. Iubește să fie pe scenă și asta se va întâmpla și la mijlocul lunii ianuarie, când va avea spectacol la Teatrul Național.

„Pe 17 ianuarie voi avea spectacol la Teatrul Național din București cu piesa «Străini în noapte», alături de Medeea Marinescu. Va fi al 1.225-lea spectacol… Îți dai seama, de 12 ani joc această piesă, cu casa închisă. Sigur, acum vor fi disponibile doar 50% dintre locuri, dar trebuie să vii să mă vezi! Apoi, pe 18 ianuarie, voi juca același spectacol, dar la Brașov. Mai târziu, am programate spectacole la Dusseldorf și la Frankfurt, tot cu piesa «Străini în noapte»”, a mai spus Florin Piersic.

Seara trecută, la Antena 3, a fost difuzată o parte din interviul pe care Dan Negru l-a făcut cu Florin Piersic în Dubai.

Florin Piersic s-a întâlnit cu Alain Delon

Marele actor l-a întâlnit pe Alain Delon și au dat mâna. Asta s-a întâmplat în urmă cu foarte mulți ani, dar își aduce aminte cu drag de fiecare moment.

„În primul rând, pentru mine a fost o bucurie să fac parte din delegația care a prezentat filmul «Ciulinii Bărăganului», la Festivalul de la Cannes. E mult de atunci… Da, am dat mâna cu Alain Delon, dar nu la Cannes. Era foarte tânăr, cam de vârsta mea. Jucase într-un film intitulat «Ascensor pentru eșafod», în regia lui Louis Malle”, a mărturisit Florin Piersic pentru sursa mai sus menționată.

Prima călătorie cu avionul a făcut-o la vârsta de 22 de ani, când a plecat în Franța. Bucuria a fost enormă pentru el. Florin Piersic a povestit un moment amuzant din călătoria lui.

„M-am suit în avion, scumpa mea mamă m-a condus până la avion. Atât i-a vrăjit pe cei de la frontieră că i-au dat voie să vină cu mine. Așa ceva nu s-ar putea face acum. Mi-a spus, pe scara avionului, că mi-a pregătit un pui fript.

Nu m-am suit bine când vine o stewardesă… Așa ziceam noi ăștia care eram mai tineri și vedeam una mai drăguță. Nici nu știu, dar asta e! Bun, mă sui în avion și scot puiul. Mi-era foame, ce? N-am voie să mănânc? În momentul acela, Gopo (n.r. – Ion Popescu-Gopo), pe care nu-l cunoșteam, mi-a spus. I-am zis că mi-e foame. I-am zis păi ce, e crâșmă aici în avion să ne dea mâncare?”, a povestit Florin Piersic la Antena 3.

