„Pe 1 martie de ziua mea se fac 14 ani de căsnicie. Fac 41 de ani. Marco este pianist, îi place. În casă schimb totul, nici de casă nu se plictisește, schimb totul, covoare. E ca și cum au trecut 3 săptămâni pentru mine, foarte repede. Au fost momente pentru mine foarte importante când am observat că Liviu ține la mine cu adevărat. Pe patul de spital am văzut reacția lui, am văzut că este foarte îngrijorat. Au fost momente în care a fost criza financiară și a fost destul de greu, dar ne-am susținut unul pe celălalt. Momente de bucurie când a venit Marco, primul Crăciun împreună cu Marco. Vrau să îi spun încă o dată soțului meu că înseamnă foarte mult pentru mine, că îi mulțumesc pentru răbdare, că e foarte greu de conviețuit cu mine, cu un artist, iar el are răbdare. Melodia pentru Liviu se numește „Tu ești lumea mea”, a povestit Minodora.

Recent, Minodora a simțit nevoia unei schimbări de look. Cântăreața a fost la un salon de înfrumusețare și și-a schimbat coafura. Vedeta este acum creață, iar noul look o prinde de minune, lucru pe care l-au ramract imediat și fanii artistei.

