Cu ocazia aniversării mariajului lor, Jorge a scris o poezie. Prin intermediul ei a dezvăluit cât de mult l-a ajutat și la încurajat Ramona de când sunt împreună.

„De 9 ani, /De câte ori sufeream și mă lua nebunia,/Mă liniștea soția! /De câte ori mă pierdeam și mă apucă blasfemia, /Mă îndrumă soția! /Când voiam “altceva” și mă apucă xenofilia, /Se reinventa soția! /Când eram nervos și mă apucă sfădălia, /Mă calmă soția!

Când exageram și mă lua megalomania, /Mă potolea soția! /Când cheltuiam prea mult și mă păștea sărăcia, /Mă pondera soția! /Când alții ne bârfesc căsătoria, /Rămânem tot noi, eu și ea, soția mea! Ești echilibrul meu, /De 9 ani! /La mulți ani, Pisoi!”, a transmis el.

George Papagheorghe, cunoscut cu numele de scenă de Jorge, este împlinit cu viața lui profesională, dar și cu cea personală. El este tatăl a trei copii: Karina, David și Ilinca. Karina este fiica acestuia din căsnicia cu Alina Laufer, David este băiețelul cântărețului cu actuala soție, Ramona Prodea, iar Ilinca este fiica soției dintr-o relație anterioară.

Povestea de iubire dintre Ramona și Jorge

Invitat acum câteva luni în podcastul lui Cătălin Măruță, Jorge a povestit cum a cunoscut-o pe soția lui. Cântărețul și Ramona Prodea au fost înainte de toate colegi din punct de vedere profesional. S-au întâlnit încă de pe vremea când el era căsătorit cu Alina Laufer. După divorț, ea a fost cea care l-a sprijinit mult, așa că s-au apropiat din ce în ce mai mult, astfel încât din prieteni au devenit iubiți.

„Ea m-a cunoscut pe mine la teatru, ea a venit la repetiție pentru că Ilinca (n.r. – fata ei dintr-o relație anterioară) juca și ea la Romeo și Julieta pentru copii. Ea era acolo de fiecare dată când noi repetam, Ramona. Dar noi nu aveam nicio treabă, nu ne gândeam că o să ajungem la asta. Noi și când ne-am întâlnit ne-a făcut cunoștință o prietenă comună. Ea nu a fost măritată niciodată și nu era în nicio relație atunci. Noi ne-am întâlnit la masă și vorbeam despre un deal, că eu trebuia să îi fac niște flori, adică asta a fost. Nu știu ce s-a întâmplat la masă, a fost o chestie de… am stat cu sufletul la gură, eu mă pierdusem. Da, atunci eram căsătorit. Apoi, după nu știu cât timp iar ne-am văzut, eu lucram într-un business. (…) Abia atunci a cunoscut-o și Alina pe Ramona, când făceam afacerile, făceam și întâlnirile. (…) Apoi eu eram fericit că eram singur. Eu nu mai voiam relație, eu am zis că nu mă însor niciodată.

Ea m-a ajutat atunci pentru că eu nu mai aveam acces la nimic, la firma mea, la conturile mele, și ea m-a ajutat atunci să trec de hopul ăsta până când eu mi-am făcut altă firmă, mi-am încasat pe firma mea. Se zicea atunci că mi-a luat mașină ea, că m-am dus după bani, dar asta s-a întâmplat. Am făcut un leasing pe firma ei ca să am cu ce să mă mișc și plăteam. Divorțul meu a însemnat blocaj financiar, dar eu aveam proiecte pe TV. Eu am plâns două luni în casă, nu mai aveam niciun ban, nu mai aveam nimic. Singurii bani de care dispuneam erau într-un cont pe care mi-l lăsase tata, erau 2.000 de dolari.”, a povestit Jorge.

