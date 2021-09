De-a lungul anilor, mulți dintre fanii ei și dintre telespectatorii emisiunii „X Factor” s-au întrebat ce salariu încasează Delia. Nici acum nu s-a aflat acest aspect, însă ea a dezvăluit cine e juratul care primește cel mai mult.

Dintre cei patru membri ai juriului, Florin Ristei, Loredana, Delia și Ștefan Bănică Jr., se pare că celebrul star rock a semnat un contract generos. „Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e ”fiert”. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză. Nu toate lucrurile mele sunt scumpe.

Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale. Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie”, a declarat Delia la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cei patru jurați au aflat încă de la începutul sezonului 10 grupurile ale căror mentori vor fi. Astfel, Florin Ristei va fi mentorul grupei de Fete în timp ce Delia va lucra anul acesta cu Grupurile. Loredana va fi mentor al grupei de Mixt, iar Ștefan Bănică va avea sarcina să formeze o grupă de Băieți.

„X Factor” 10 continuă vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, când concurenții continuă să se dezvăluie în fața celor patru jurați.

Citeşte şi:

Ce factori cresc riscul să faci COVID-19 chiar dacă ai fost vaccinat complet

Un preot de 22 de ani s-a zbătut să le ofere copiilor din sat rechizite pentru şcoală: „Vreau să ştie că la biserică găsesc ajutor!”

Patru rețineri în cazul jurnaliștilor bătuți în timp ce documentau defrișările ilegale

PARTENERI - GSP.RO Fosta soție, dezvăluiri horror despre marele Björn Borg: „Dădea bani pe drogul violatorului, era dependent de sex”

Playtech.ro BOMBĂ! Totul e clar acum! Cu cine se iubește Alexandra Dinu, imaginile sunt grăitoare

Observatornews.ro Un bărbat din Gorj, eliberat recent după 23 de ani, şi-a sechestrat tatăl după ce s-a înarmat cu o bardă şi o secure. Omul s-a năpustit şi asupra oamenilor legii

HOROSCOP Horoscop 18 septembrie 2021. Peștii vor avea ocazia să-și limpezească mintea, să-și calmeze emoțiile furtunoase

Știrileprotv.ro Mama fetiței din Iași care a murit în cadă a fost arestată. Este înfiorător ce s-a descoperit la autopsie

Telekomsport Ţara, în stare de şoc. Vedeta unei generaţii a murit misterios. Ultimul mesaj, tulburător: "Creierul meu vreau să fie studiat"