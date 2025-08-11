„În primul rând, o văd ca pe o continuitate frumoasă a parcursului meu în acest trust de televiziune tare drag mie, având în vedere colaborarea grozavă pe care am avut-o până acum și legătura care s-a construit.

E un spațiu în care simt că pot crește, că sunt provocat constant și că ideile mele sunt ascultate. Asta contează enorm într-un context creativ, mai ales când intri în proiecte atât de puternice”, a declarat actorul despre revenirea sa într-un nou serial.

Rolul interpretat de Denis Hanganu

După rolul emblematic realizat în serialul CLANUL, actorul a acceptat provocarea de a intra în universul nemilos al familiei Vlahu, din Groapa. În acest nou proiect, Denis Hanganu îl va interpreta pe Dragu, un personaj enigmatic ce va tulbura lumea Almei și a lui Sasha.

„Am plăcerea de a fi antagonistul serialului „Groapa” și de a juca un personaj calculat, rece, care acționează după propriile reguli. Are un trecut încărcat, iar deciziile lui sunt influențate de traume și de o nevoie de control. Nu stă să se întrebe dacă e „bine” sau „rău”, ci dacă e necesar.

Are o motivație puternică în spate și merge până la capăt cu ea, indiferent de preț. Îmi place că e uman, are fisuri, dar nu fuge de ele. Asta îl face interesant de jucat: nu oferă răspunsuri clare, ci te forțează să-l urmărești și să-l înțelegi pe parcurs”, a dezvăluit Denis Hanganu despre personajul pe care îl va interpreta.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Primul sezon din Groapa poate fi urmărit integral exclusiv pe VOYO. În curând, sezonul doi îi va purta din nou pe cei de acasă în lumea periculoasă a familiei Vlahu, unde trădarea vine din cele mai neașteptate locuri, iar loialitatea se dovedește a fi un concept fragil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE