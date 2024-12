Cel de-al doilea sezon al show-ului debutează pe 13 ianuarie 2025 și va fi difuzat lunea, marțea și miercurea, iar cei de la Antena 1 au început deja să posteze pe rețelele de socializare detalii din culisele Power Couple.

„Un super sezon 2 cu un super casting! Dar asta știți deja! Însă cum au fost alese cuplurile participante? Detalii oferite de producătorul creativ și de cel general al show-ului, doar în acest material”, au scris cei de la Antena 1 pe pagina oficială de Instagram a emisiunii Power Couple, în dreptul unui clip cu imagini de la filmări.

În videoclip vorbesc Emilia Vlad, producător general al emisiunii, și Alex Fotea, producătorul creativ al show-ului.

Au ales mai mulți sportivi de performanță

„Când am început castingul, ne-am gândit ce putem aduce în plus față de ce am avut sezonul trecut. Și am zis: hai să facem un pic mai competitivă treaba. Și ne-am orientat către foști sportivi de performanță sau actuali sportivi de performanță. Ne-am orientat către foști campioni mondiali. Avem Leonard Doroftei, avem Andrei Stoica, avem Diana Bulimar. Și ne-am gândit că din perspectiva asta, cu siguranță lucrurile o să stea diferit, pentru că o să fie mult mai competitiv.

Avem cupluri care au intrat din start dorindu-și să câștige. Avem cupluri care și-au dorit și noi ne-am dorit ca investițiile pe care ei să le facă să fie investiții cu miză, să-i coste. Să știe că dacă partenerul a fost astăzi la camera de investiții și celălalt trebuie să facă proba, ceea ce s-a întâmplat la investiții îi costă. Și atunci, ei trebuie să facă tot ce le stă în putere să se depășească. Asta ne-am dorit. Să fie totul mult mai competitiv. Și la fel de fun ca sezonul trecut”, a spus Alex Fotea.

El a fost completat de Emilia Vlad: „Au reușit cumva să ne arate că sunt și oameni care au o familie și care au și sentimente. Care iubesc, care plâng, care se bucură. Cred că anul ăsta am avut formula câștigătoare. Până la final, cumva, toți au devenit sportivi, dar, în același timp, toți au devenit și niște prieteni, ceea ce… asta ne-a interesat”.

„Nu știu dacă la televizor vreodată o să ajungă ceea ce cu adevărat se întâmplă ca emoție, trăire, intensitate, nebunie, într-o probă de Power Couple. Dar știu, cu siguranță, că oamenii de acasă au dorința asta. Și atunci e exact guilty pleasure-ul ăla de care ai nevoie. Vreau să stau, să mă uit, să-mi imaginez că aș putea să fac. Că aș putea să fiu mai bun, că aș putea să fiu mai puternic, că aș putea, dimpotrivă, să nu ajung să fac asta”, a mai afirmat producătorul creativ de la Power Couple.

