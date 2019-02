Dezvăluirea făcută Daniela Gyorfi despre fiica ei. N-a fost lângă fiica ei în cea mai importantă zi

Cântăreața Daniela Gyorfi formează un cuplu cu George Tal. Cei doi împreună o fetiță, Maria. Fata celor doi și-a aniversat ziua de naștere în data de 16 februarie, însă părinții ei nu au putut fi alături de ea, fiind plecați în turneu în străinătate.

Despre absența sa de la ziua Mariei a vorbit Daniela Gyorfi la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stras.

„Evenimentele erau luate de mult timp şi eu i-am explicat Mariei că şi de ziua mea am cântat şi de ziua lui George am cântat… Normal, orice părinte spune că trebuie să stai acasă, dar Maria înţelege, i-am spus că asta este meseria mea şi a lui George. Am cântat joi, vineri, sâmbătă, duminică… În ceilalţi ani am făcut tot felul de surprize, dar i-am spus că pentru ziua ei o s-o duc în Germania, ăsta e cadoul ei”, a spus Daniela Gyorfi.

„Mi-am sărbătorit ziua cu vecina mea şi mi-a plăcut foarte mult. Chiar dacă nu am fost de ziua mea cu părinţii, măcar m-am distrat. Vecina e mai mică decât mine şi ne înţelegem foarte bine. Evident că mi-a adus şi cadou. La mine nu contează cadourile, contează că am fost împreună. Contează doar să fie o persoană dragă lângă mine”, a explicat Maria, potrivit spynews.ro.

„Aşa a fost să fie. Am avut un mic turneu în Anglia, în Londra. A cântat Daniela şi bineînţeles că Maria a înţeles această situaţie şi a rămas singură acasă, cu buni. A sărbătorit cu o bună prietenă de-ale ei”, a adăugat George Tal.

Citește și: Declarație cinică a unui medic de la „Marius Nasta': „A venit să moară la noi, ca să fim arătați cu degetul pentru acest acinetobacter'. Doctorul susține că bacteria a fost adusă de la un alt spita