Cum a reacționat Daniela Gyorfi când fiica sa a întrebat-o câți ani are. “Prima dată mi-a fost rușine să îi spun fetei”

Cântăreața Daniela Gyorfi formează un cuplu cu George Tal, împreună cu care are o fetiță, Maria.

Artista și fiica wsa au fost prezente în platoul unei emisiuni de televiziune, unde, printre altele, a dezvăluit și ce reacție a avut în momentul în care Maria a insistat să-i afle vârsta.

“M-a întrebat: “Mami, tu câți ani ai?”. Prima dată mi-a fost rușine să îi spun fetei. Am tăcut din gură. După aceea, a mai trecut un timp și: “Mami, câți ani ai?”. Și așa, cu lacrimi în ochi i-am spus: 49. “Aaa, douăzeci și…” mi -a spus. M-am uitat la ea și…”, a declarat Daniela Gyorfi la emisiunea Teo Thow, pe care Teo Trandafir o moderează la Kanal D.

Daniela Gyorfi a explicat și cum vrea să-și educe fetița.

“Am pierdut trei sarcini, am avut niște probleme. La ultima sarcină, sincer, am crezut că nu o să mai am copii. Ale tinereții valuri, am făcut niște greșeli. S-a născut Maria. Dacă îmi spunea cineva… Ce înseamnă că este deosebită: că este cuminte, că învață, că are cei șapte ani de acasă. Și asta este foarte important. Toți copiii sunt frumoși, toți copiii sunt deosebiți…

Este clasa zero, dar îi place să se ducă la școală, ne înțelegem cu ea, ceea ce este foarte important…

Râd cu George tot timpul, spun că sunt comunistă, dar vreau să aibă niște principii sănătoase de viață: educație, compasiune, să nu mintă, să nu fure”, a afirmat cântăreața.