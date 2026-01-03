Oana Roman a trecut prin momente extrem de dificile în toiul nopții, după ce fiica ei, Isabela, a început să se simtă foarte rău. Speriată de starea copilei, vedeta nu a stat pe gânduri și a plecat de urgență la spital, la ora 3 dimineața, atunci când febra ridicată a Isăi a devenit alarmantă.

Problemele par să nu îi dea pace Oanei Roman. După o perioadă în care rezultatele analizelor fiicei sale nu au fost cele mai bune, Isa se confruntă din nou cu stări de rău. În noaptea critică, fetița a făcut febră mare, iar mama ei a decis imediat că este necesară intervenția medicilor.

Ajunse la spital, Isabela a fost supusă mai multor investigații, iar medicii au decis să o testeze pentru gripă. Din păcate, temerile Oanei Roman s-au confirmat: fiica ei a fost diagnosticată cu gripă de tip A.

Vedeta a vorbit deschis despre situație în mediul online, explicând că lupta cu boala nu s-a încheiat încă și că starea Isăi necesită în continuare atenție și monitorizare. „Din păcate, nu am scăpat de gripă. Isa a făcut febră mare la ora 3 dimineața. S-a confirmat la ea gripa A”, a transmis Oana Roman.

Cum să te ferești de Gripa A: sfaturi medicale pentru un sistem imunitar puternic

Gripa A este una dintre cele mai răspândite infecții virale din sezonul rece, afectând anual milioane de persoane. Febra, durerile musculare, oboseala accentuată și complicațiile respiratorii pot fi prevenite sau atenuate prin măsuri corecte de susținere a imunității. Potrivit specialistului Cornel Brotac, medic specialist Recuperare Medicală și Medicină Regenerativă, prevenția este cheia pentru a trece cu bine peste sezonul gripal.

„Un organism bine susținut din punct de vedere metabolic și imunitar are șanse mult mai mari să lupte eficient cu virusurile respiratorii”, explică dr. Cornel Brotac.

1. Cocktailul de vitamine – sprijin rapid pentru imunitate

Un cocktail de vitamine reprezintă o combinație atent aleasă de nutrienți esențiali, cu rol major în funcționarea sistemului imunitar. Vitamina C, vitamina D și zincul sunt printre cele mai importante substanțe care ajută organismul să se apere împotriva virusurilor, inclusiv a virusului gripal A.

„Vitaminele administrate corect pot reduce atât riscul de îmbolnăvire, cât și severitatea simptomelor, în cazul în care infecția s-a instalat deja”, subliniază dr. Cornel Brotac.

În unele situații, cocktailul de vitamine poate fi administrat sub formă de perfuzii intravenoase, metodă care permite o absorbție rapidă și eficientă a nutrienților, mai ales la persoanele cu deficit sau cu imunitate scăzută.

2. Ozonoterapia – oxigenare și susținere metabolică

Ozonoterapia este o metodă complementară utilizată pentru stimularea circulației sanguine și a proceselor metabolice la nivel celular. Prin creșterea oxigenării țesuturilor, organismul poate răspunde mai eficient la agresiunile virale.

„Ozonul medical, administrat în condiții controlate, poate ajuta la reducerea inflamației și la accelerarea proceselor de recuperare”, afirmă medicul specialist.

Această terapie este luată în considerare de unii specialiști ca adjuvant, mai ales în perioadele cu incidență crescută a infecțiilor respiratorii, însă trebuie realizată doar la recomandarea medicului.

3. NAD+ – energie celulară pentru sezonul rece

NAD+ (Nicotinamidă Adenină Dinucleotid) este o coenzimă esențială implicată în producerea energiei la nivel celular și în menținerea sănătății celulelor. Odată cu înaintarea în vârstă sau în perioadele de stres și boală, nivelul de NAD+ din organism poate scădea.

„Suplimentarea cu NAD+ poate susține funcția celulară și poate îmbunătăți capacitatea organismului de a face față infecțiilor, inclusiv gripei”, explică dr. Cornel Brotac.

În sezonul rece, când expunerea la virusuri este mai mare, susținerea energiei celulare poate face diferența între o recuperare rapidă și o evoluție prelungită a bolii.

Prevenirea gripei A nu se rezumă doar la evitarea contactului cu persoanele bolnave, ci presupune o abordare integrată a sănătății. Cocktailurile de vitamine, ozonoterapia și susținerea nivelului de NAD+ pot contribui la întărirea sistemului imunitar, atunci când sunt utilizate responsabil și sub supraveghere medicală.

