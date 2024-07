În cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”, Diana Dumitrescu a povestit că a învățat cum să se roage și să comunice cu Dumnezeu într-un mod mai profund de când a început să frecventeze biserica penticostală. Ea a menționat că decizia de a schimba religia nu a fost luată ușor, ci a fost rezultatul unei lungi perioade de reflecție și căutare spirituală.

„Nu știam să mă rog. Am învățat să mă rog și cum să-i cer lui Dumnezeu lucrurile de care consider că am nevoie, dar totuși le las în mâna lui pentru că el știe mai bine. Îmi doresc să mă convertesc la penticostali. Eu l-am descoperit pe Dumnezeu acolo. Este numai alegerea mea și indiferent cine sau ce îmi spune, este convingerea mea și dorința mea de a face acest lucru. Eu acolo l-am găsit pe Dumnezeu. Acolo am rezonat și acolo am vorbit cu Dumnezeu. Acolo mi-a răspuns la întrebări prin diverse forme. În momentul în care viața ta este mai liniștită, mai blândă și mai bună, și cu tine, și cu cei din jur, prin prisma a ceea ce se întâmplă acolo este alegerea mea dacă o să fac asta. Și o voi face pentru că îmi doresc. Simt că în momentul în care o să mă simt pregătită să fac acest pas, la penticostali alegi să te botezi în momentul în care ești pregătit să trăiești viața fără de păcat”, a povestit Diana Dumitrescu în podcastul „Ameritat cu Nasrin”.

„Am început să citesc Biblia. Nu am citit-o niciodată până la 40 de ani”

Pentru a evita numeroasele critici privind schimbarea religiei, Diana Dumitrescu a subliniat că aceasta este alegerea ei personală, fiindcă acolo l-a descoperit pe Dumnezeu într-un mod cu totul nou și profund.

„Am început să citesc Biblia. Nu am citit-o niciodată până la 40 de ani. Nu am deschis-o în viața mea până acum. În momentul în care citești Biblia se face liniște în jurul tău și dacă ceva te deranjează, te oprești. Pe mine mă liniștește foarte tare, iar mersul în biserica lor pe mine mă ajută mult. Cultul penticostal te învață să îți iubești aproapele, indiferent de religie, culoare, nu contează, ideea e să poți să îți iubești aproapele și să te rogi pentru cei dragi. Înveți automat să te rogi, eu plâng când oamenii se roagă lângă mine, sunt persoane care se roagă cu voce tare.

Nu mi se pare nimic greșit. Nu contează religia, eu l-am găsit lui Dumnezeu. Eu mă rog lui Dumnezeu. Există Dumnezeu în toate limbile și țările, nu contează religia. M-am căsătorit ortodox, nu am o problemă”, a continuat Diana Dumitrescu.

„Să fii un om decent, să nu mai porți fuste foarte scurte, decolteuri, să nu te duci machiată la biserică”

Întrebată ce schimbări se vor produce în viața ei după ce alege botezul și trecerea oficială la cultul penticostal, Diana a explicat că nu vor fi schimbări majore, ci mai mult „decente”. Actrița a menționat că viața ei de zi cu zi nu va suferi transformări drastice, ci va continua să trăiască în armonie.

„Să fii un om decent, să nu mai porți fuste foarte scurte, decolteuri, să nu te duci machiată la biserică. Noi trăim totuși în 2024, că dacă ne luăm după Scriptură, femeile nu umblă prea dezbrăcate. O să vorbesc, o să-l întreb și pe pastor, încă întreb referitor la schimbări”, a explicat ea.

