Filmul „Sirenele 3: Legenda Coroanei”, care vine după „Sirenele: Secretele Medalionului” și „Sirenele 2: Insula misterioasă”, rulează deja în cinematografele din România, iar Răzvan Gogan, nimeni altul decât fratele tinerei Andra Gogan, a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea despre producția la care a lucrat alături de nume precum Constantin Cotimanis, Anca Sigartău, Ștefan Iancu, George Piștereanu sau Codin Maticiuc.

Deși ar fi trebuit să se afle în SUA, acolo unde a absolvit University of California, Los Angeles (UCLA), Răzvan Gogan a preferat să participe la premiera de gală a filmelor „Sirenele” și să meargă în perioada următoare peste Ocean.

„Ar fi trebuit să fiu în Los Angeles. Am ratat absolvirea! Eu am ratat-o chiar la cel de-al doilea film, la premieră. Dar astăzi am aflat că am absolvit 100%, am primit acest «Ok» din partea facultății. Am trăit o viață dublă, București – Los Angeles, cu un picior în una, cu un picior în alta, pe avioane non-stop… Dar iată că am reușit să termin cele trei filme, deși am trăit această viață dublă. La fel și Andra! Și acum aștept să mai călătoresc prin Europa, să-mi mai văd de viață în România și să mă întorc în Los Angeles, unde sper că, în Hollywood, se vor întâmpla și mai multe lucruri bune în lumea cinematografică.

Eu am făcut la UCLA actorie și îmi place extraordinar de mult să joc. Am jucat în trei filme de scurt metraj, dintre care unul a fost extraordinar de greu și de dur. A trebuit să învăț sentimentul de pierdere a unei persoane dragi, că ăsta era rolul. Și am plâns opt zile încontinuu. Am avut niște scene în cimitir… au fost incredibile. Trebuia să alerg și să țip prin cimitir, o experiență… Și ăsta este planul pentru următoarele luni: vreau să mă focusez mult pe actorie.

În același timp, vreau să mai fac niște clipuri muzicale, să mai prind experiență în SUA și următorul film sper să fie ceva incredibil, sper să fie câteva milioane de dolari buget, ca să pot să fac… am câteva idei în cap pe care vreau să le aplic”, a spus Răzvan Gogan.

Întrebat dacă a reușit să recupereze investiția de aproximativ 1 milion de euro pe care familia lui, dar și Codin Maticiuc au băgat-o în „Sirenele”, Răzvan Gogan a precizat că nu s-a întâmplat acest lucru, dar că are în plan ca următorul film la care va lucra să aibă un buget și mai mare.

„Realist vorbind, nu cred că ne scoatem investiția. La un moment dat am luat o decizie… Dacă mergem pe plan safe și scoatem mai mulți bani sau dacă mergem pe plan riscant și avem șanse să facem mai mulți bani, avem șanse să facem mai puțini bani… Și am ajuns cam în același loc, din punct de vedere bani. Dar din punct de vedere impact asupra tinerilor a fost incredibil de mare. Și, sincer, scopul meu era ca filmul să ajungă la cât mai mulți oameni. Ceea ce eu sper că s-a întâmplat. Trebuie să recunosc că mi-aș dori pe următorul film să fiu ori doar producător, ori doar regizor, ori poate producător și actor, cam ăsta este planul”, a mai spus Răzvan Gogan în exclusivitate pentru Libertatea.