Lucian Viziru a vorbit deschis, după ani de tăcere, despre ruptura de Catrinel Sandu, femeia alături de care a format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc de la finalul anilor 90. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, actorul a recunoscut că el a fost cel care a înșelat primul, după o relație de șase ani cu fosta „Bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor.

Relația lor a început în 1997 și, deși părea că urmează să se concretizeze cu o nuntă, lucrurile s-au destrămat brusc. De-a lungul timpului, în presă s-a speculat că amândoi au fost infideli, însă Lucian Viziru a ținut să clarifice adevărul: „Aș prefera să nu mai discutăm foarte mult despre subiectul ăsta. O să vă răspund foarte pe scurt la întrebarea asta și o să vă spun că eu”.

Deși a evitat să ofere prea multe detalii, actorul a surprins prin sinceritatea sa, lăsând să se înțeleagă că greșelile făcute în trecut fac parte din lecțiile de viață care l-au modelat. Astăzi, Lucian Viziru este căsătorit și are o familie frumoasă.

Ce spunea Catrinel Sandu despre infidelitatea lui Lucian Viziru

Catrinel Sandu a vorbit despre infidelitatea lui Lucian Viziru la emisiunea „Refresh by Oana Turcu”, în anul 2017. „Acolo a fost un pic înșelător. Persoana respectivă era prietenă cu noi, dar s-a întâmplat în perioada de pauză dintre noi. Cred că depinde mult de vârstă, de tine… Am avut o singură discuție cu ea… Am zis că fiecare se merita pe fiecare, cum îți așterni, așa dormi, cu Dumnezeu înainte, karma nu iartă pe nimeni și la revedere”, a declarat Catrinel Sandu.

„Eu am învățat foarte mult din relațiile mele și din cea anterioară, care a fost… Eu la vremea respectivă spuneam că a fost ca o căsătorie, acum îmi dau seama ce înseamnă căsătorie”, a a adăugat ea.

Despre Lucian Viziru

S-a născut într-o familie de sportivi, iar interesul său pentru sport s-a manifestat din adolescență. A practicat o vreme tenis, dar a abandonat „sportul alb” în favoarea muzicii. A fondat primul boy band românesc, Gaz Pe Foc, atrăgând admirația a milioane de fane. Lucian Viziru și-a consolidat statutul de Don Juan în scene fierbinți din telenovele, dar și prin relațiile de iubire trăite în afara platourilor de filmare.

În ultimul deceniu Lucian Viziru a fost antrenor de tenis în Germania, agent imobiliar în România, iar anul acesta a lansat primul sau film „Norocoșii: Scapă cine poate”.