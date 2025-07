„Mulțumesc. E multă trudă în spital pentru salvarea viețîi și sănătățîi unui om, în ture lungi și obositoare, 24 de ore, 7 zile în săptămâna (iar suma netă pe care o primesc nu e cea pe care o vedeți la televizor, este jumătate, uneori mai puțîn chiar, pentru că restul e impozitul către guvernanții noștri, dar în reportaje dau bine sumele mari.

E multă responsabilitate și sunt multe decizii pe care medicii le iau sub presiune. Am urmărit infirmierii și infirmierele care zoresc toată ziua să mențină curățenia, să însoțească pacienții, să îi ajute, să îi spele, am apreciat asistentele și asistenții care împart cu responsabilitate medicamente, pun branule, fac injecții, potrivesc perfuzii, le urmăresc, le opresc, alina dureri…

Am privit medicii rezidenți care ascultă pacienții, discuta cu ei, notează orice schimbare de stare, schimbă pansamente,urmăresc evoluțiile, am rămas impresionată de medicii anesteziști, specialiști și chirurgi care intervin prin voia Domnului și repară organismele noastre.

Mulțumesc din nou cu plecăciune acestor oameni din toate spitalele. De dată asta mă îndrept în mod direct cu mulțumirile către personalul spitalului Colțea pentru o săptămână în care mi-au dăruit din timpul lor, mi-au vorbit, m-au ascultat, m-au alinat, mi-au redat bună funcționalitate a organismului.

MULȚUMESC”, a fost mesajul postat pe contul de socializare.