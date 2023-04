În cadrul unui interviu, Dinu a reamintit tuturor ce a produs separarea de Nicoleta. „Eu nu am vrut să mă căsătoresc. Am și spus-o public. Acesta este probabil și unul dintre motivele pentru care relația cu Nicoleta Luciu s-a încheiat și că n-am vrut să fac copii.

Deci, într-adevăr, Deea a fost ceva unic pentru mine în viață. M-a determinat să îmi doresc și căsătoria cu ea și să am copii cu ea, iar lucrul acesta ține într-adevăr și de maturizarea mea, de momentul în care au venit lucrurile, nu au fost forțate.

Au fost niște condiții care au fost prielnice să spun așa, fiindcă eu am avut o copilărie umbrită de un divorț foarte tumultos al părinților mei.

Și din cauza asta, plus că eu mi-am pierdut și un frate, care a murit într-un accident de tramvai, am tras așa niște concluzii și am zis că nu vreau. Probabil traumele acelea psihice s-au diminuat și atunci a apărut Deea care a venit într-un moment senin al vieții mele și s-au legat lucrurile”, a mărturisit Dinu Maxer la WOWnews.

„Deea nu a avut o relație cu medicul estetician”

Imediat ce au apărut informațiile cu privire la divorțul dintre Deea și Dinu Maxer, gurile rele au dat startul speculațiilor privind divorțul.

„După divorț au existat momente de împăcare ale noastre. Am trecut printr-o perioadă care a fost foarte greu de suportat. Deea nu a avut o relație cu medicul estetician și garantez asta. Sunt un bărbat gelos care crede-mă că ar fi știut.

Eu nu am avut o relație, nu au fost probleme între noi, violență în familie, lucrurile acestea grave. Eu nu beau în general. A fost o despărțire cu discuții foarte multe. Nu am putut să renunțăm niciunul dintre noi la căsnicie, a fost o perioadă bună de trei luni, dar apoi lucrurile s-au îndreptat inevitabil spre divorț”, a declarat Dinu Maxer pentru sursa citată.

