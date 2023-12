Invitată în urmă cu ceva timp la podcastul lui Mihai Morar, Dana Nălbaru a mărturisit că s-a pocăit în urmă cu mai mulți ani, iar în urma mărturisirilor sale, mulți și-au dat cu părerea despre alegerea ei. Deși soția sa a ales să își schimbe religia, Dragoș Bucur este în continuare creștin ortodox. Aceeași religie ca a prezentatorului de la „Visuri la cheie” o au și copiii lor.

„Nu-mi explic cum e posibil să ajungi să fii luat la mişto atunci când spui că tu crezi în Dumnezeu”

În podcastul „Acasă la Măruță”, Dragoș Bucur a vorbit deschis despre religie și credință. Prezentatorul a recunoscut că la un moment dat făcea parte dintre cei care aveau comentarii negative la fiecare greșeală făcută de reprezentanții credinței. De asemenea, el nu înțelege cum oamenii râd acum de cei care spun că ei cred în Dumnezeu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Eu sunt conspiraţionist. Inclusiv pe chestia asta cu credinţa, mie mi se pare că este un soi de propagandă foarte bine coordonată. Nu-mi explic cum e posibil să ajungi să fii luat la mişto atunci când spui că tu crezi în Dumnezeu. Dintr-odată vine cineva și spune: «Cum?! E un moșulică cu barbă albă?!». Adică… cum s-a ajuns la chestia asta? (…) Tu știi că eu am căzut în capcana asta? Eu am fost de partea celor care vânau, la un moment dat, toate greșelile reprezentanților credinței. Nu în mod public, dar mi-am dat seama că aproape mă bucuram la fiecare știre negativă despre greșeli în credință. Religia e una, credința e alta. (…) Am cunoscut oameni care datorită credinței fac niște lucruri care te fac pe tine, om normal, să-ți pară rău că nu le faci și tu. Adică niște modele extraordinare”, a spus Dragoș în podcastul lui Măruță.

Recomandări REPORTAJ. Africa pe care nu a văzut-o Klaus Iohannis

Dana Nălbaru: „La 33 de ani m-am botezat”

A refuzat tot timpul orice invitație de a-și dezvălui noua viață pe care a ales-o. Dana Nălbaru a acceptat să se destăinuie însă lui Mihai Morar. Soția lui Dragoș Bucur a vorbit despre drumul cu adevărat inițiatic din lumina scenei la lumina credinței. În podcast a povestit despre descoperirea lui Iisus, ce înseamnă fericirea, cu ce se ocupă azi și cum își crește copiii.

„În momentul în care am ales să ies din lumina reflectoarelor am făcut-o treptat. E greu să ieși dintr-o zonă pe care o cunoști foarte bine. A trebuit să mă reconstruiesc și am descoperit multe lucruri despre mine. L-am descoperit pe Dumnezeu. Schimbările în viața mea s-au produs în urmă cu 7-8 ani. Am descoperit că îmi place viața fără să mă cunoască lumea. (…) Trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt un om extrem de împlinit!”.

Dana Nălbaru, în vârstă de 46 de ani, s-a botezat la 33 de ani. Și-a dorit să se pocăiască și să fie mai aproape de Dumnezeu. „Am venit la tine la podcast și nu mă mai duc la nimeni, promit. La 33 de ani m-am botezat. Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult. Astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”. Artista spune acum că este „Dana Nălbaru, roaba lui Iisus”.

Urmărește-ne pe Google News