De aproape opt ani, Dana Nălbaru s-a retras treptat din viața publică. A mai apărut în mediul online atunci când a avut ceva de promovat. A dorit să se retragă din lumina reflectoarelor, pentru că nu se simțea deloc bine să fie în lumina reflectoarelor.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Toate lucrurile care au fost prea mult, pentru mi-au făcut rău. Prea multă lume mă cunoștea. Nu e o dramă. Nu m-a consumat, dar am avut de suferit. Nu mi-a plăcut să fiu persoană publică”.

„La 33 de ani m-am botezat”

A refuzat tot timpul orice invitație de a-și dezvălui noua viață pe care a ales-o. Dana Nălbaru a acceptat să se destăinuie însă lui Mihai Morar. Soția lui Dragoș Bucur a vorbit despre drumul cu adevărat inițiatic din lumina scenei la lumina credinței. În podcast a povestit despre descoperirea lui Iisus, ce înseamnă fericirea, cu ce se ocupă azi și cum își crește copiii.

„În momentul în care am ales să ies din lumina reflectoarelor am făcut-o treptat. E greu să ieși dintr-o zonă pe care o cunoști foarte bine. A trebuit să mă reconstruiesc și am descoperit multe lucruri despre mine. L-am descoperit pe Dumnezeu. Schimbările în viața mea s-au produs în urmă cu 7-8 ani. Am descoperit că îmi place viața fără să mă cunoască lumea. (…) Trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt un om extrem de împlinit!”.

Dana Nălbaru, în vârstă de 46 de ani, s-a botezat la 33 de ani. Și-a dorit să se pocăiască și să fie mai aproape de Dumnezeu. „Am venit la tine la podcast și nu mă mai duc la nimeni, promit. La 33 de ani m-am botezat. Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult. Astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”. Artista spune acum că este „Dana Nălbaru, roaba lui Iisus”.

„Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, am crezut că-l pierdem”

Fosta solistă de la Hi-Q a mărturisit că în urmă cu mai bine de un an, fiul ei a avut probleme de sănătate și a trecut printr-o operație grea. Ea s-a rugat pentru micuțul Kadri și pentru sănătatea lui.

„Am învățat că poți trăi în lume, dar nu cu lumea. Am învățat că pot fi fericită cu puține lucruri. (…) Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem”.

„Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna”

Deși a trecut prin momente grele, Dana Nălbaru nu și-a pierdut niciodată credința. „Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una este să crezi și altă este să te încrezi în Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui.

Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta…. Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut!”, a adăugat vedeta, potrivit Fanatik.

