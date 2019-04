În 2015, acesta şi-a pierdut soţia, actriţa de teatru şi de film Oana Ioachim, în vârstă de 48 de ani, fiica dramaturgului Paul Ioachim. De atunci, Răzvan Săvescu nu a mai regizat decât piese de teatru, acum, revenind cu serialul de la Antena 1.

Atunci, Ştefan Bănica Jr. a scris pe contul lui de Facebook un mesaj emoţionant. „E un moment greu, foarte dureros pentru mine, pentru că trebuie să vorbesc la trecut despre Oana Ioachim (Oachi, aşa cum o alintam), care a plecat dintre noi mult prea devreme. A fost o bună prietenă, o parteneră de scenă extraordinară. Am jucat împreună peste 20 de ani, am fost colegi de grupă la facultatea de teatru şi ne cunoşteam încă din copilărie, de la vârsta de 10 ani. Am trecut prin multe împreună. Un om deosebit, un om puternic, o mamă devotată şi o actriţă talentată şi inteligentă. Cu toate astea, acum cuvintele par goale în faţa unei astfel de pierderi premature. Dumnezeu să te odihnească, draga mea Oana!”, a scris acesta pe contul de socializare.

Citește și

Pe urmele tatălui. Leo Iorga jr s-a lansat ca solist, în timp ce Leo Iorga senior e la tratament în Germania

Citește mai multe despre regizor și serial pe Libertatea.