Eliza, soția lui Cosmin Natanticu de la „Asia Express”, despre relația cu actorul. „Am tras cu dinții”

„Am trecut prin multe hopuri împreună și cumva am fi fost de vină dacă nu am fi luptat și am fi lăsat așa lucrurile, însă am învățat din această viață că nimic nu este ușor și toate lucrurile care vin ușor se și duc așa de repede și pentru o relație în care am luptat și vorbesc din punctul meu de vedere și amândoi am tras cu dinții.

Uite că am ajuns acum într-un punct în care lucrurile s-au sedimentat”, a declarat Eliza Natanticu la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Au tot fost, de la mici discuții, la mici certuri pe care le au cuplurile, de la cum înveți să treci mai departe, să lași de la tine, de la statul în casă împreună. Noi ne-am mutat împreună după o săptămână”, a mai adăugat Lizi.

„S-a întâmplat când a venit Cosmin acasă după un TV Show. Am avut nevoie de o lună, timp în care el nu mai era el, era un străin care a intrat în căminul nostru, pentru mine a fost un șoc și era să ne despărțim. A fost un moment crucial”, a mai adăugat Eliza.

