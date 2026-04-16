Acum, Emil Rengle și Alejandro Fernandez ne-au oferit noi detalii despre nunta lor. Și nu au renunțat la ideea de a se căsători atât în România, cât și în străinătate, printre variantele vehiculate de cei doi fiind Italia, Spania sau Grecia.

Vor să aibă o nuntă în România și una în străinătate

„În 2027 va fi nunta, da, exact, la anul. Am început… Știi care-i faza? Noi am aruncat cu datele astea, dar eu n-am știut nebunia asta, că trebuie cu un an înainte să-ți rezervi… Acum începem să dăm de realitatea asta! Vom face un eveniment aici și unul în străinătate”, a spus Emil Rengle, în exclusivitate pentru Libertatea.

El a fost completat și de Alejandro Fernandez, care a făcut și o mică gafă, deoarece nu stăpânește foarte bine limba română: „În Spania sau Italia. Sau în Grecia! Undeva la cald. Așa, aia o să fie… Cu măr… Măr? Nu! Cu mare. (n.r. – râde)”.

„Măr? Punem un măr pe masă la nuntă? Mere, dacă aia vrei la nuntă, aia o să facem! (n.r. – râde) Ideea este că vrem una în România, pentru că avem foarte mulți prieteni aici, îi avem pe toți pe care îi iubim. Și după aceea, cea din străinătate, cu familia. Una mai restrânsă, cu familia de suflet. Mai puțină lume. Iar până atunci devenim și noi prieteni cu designerii ăștia mari. Să facem barter…. (n.r. – râde) O să fim prieteni, adică eu nu-mi fac griji… Așa o să fie la nunta noastră”, a fost răspunsul instant al lui Emil Rengle, pentru Libertatea.

Întrebați unde mai locuiesc, deoarece ambii lucrează în Dubai, Emil Rengle a dezvăluit că fac naveta între România și străinătate, pe cât este posibil.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez lucrează în Dubai

„Ne împărțim între România și Dubai! Adică noi amândoi lucrăm în Dubai. Pentru mine e foarte fain, pentru că mă relaxez mult. Pentru Alejandro e mai multă muncă. Eu fac show-uri pentru artiști, pentru festivaluri”, a afirmat celebrul coregraf.

„În realitate, mie îmi place mai mult în România decât în Dubai. Trăim jumătate aici și jumătate acolo. Cea mai mare parte din familie este aici. Dar familia mea este în Anglia. E dificil să mergem în Spania… Eu fac business, finanțe și investiții. Ziua mă ocup de business, am întâlniri, noaptea mă ocup de muzică, zona de creație, pasiunea, ce vrea sufletul. Businessul pentru mine e structura, dar muzica pentru mine este de suflet”, a spus Alejandro Fernandez, în exclusivitate pentru Libertatea.

„Și acum te-ai uitat și la mine și te-ai gândit: «Te-ai măritat bine». Pe timp de zi, face bani, iar seara cântăm și dansăm. E viața frumoasă! De-aia ți-am zis, mie îmi place în Dubai”, a încheiat Emil Rengle dialogul pe care l-am purtat în trei.