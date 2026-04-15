Zvonuri despre o posibilă despărțire între cei doi apăruseră de mai multe luni, iar acum ei au făcut Paștele separat, astfel că lumea a început din nou să afirme că Emilia Dorobanțu și Cătălin Tutilescu nu ar mai forma un cuplu.

Pentru a pune capăt zvonurilor apărute, Emilia Dorobanțu a postat pe Instagram un mesaj prin care confirmă că a divorțat de Cătălin Tutilescu.

„Dragii mei, vreau să împărtășesc cu sinceritate că eu și fostul meu soț am decis să mergem pe drumuri separate. A fost o hotărâre luată de comun acord, cu respect și responsabilitate. Prioritatea noastră rămâne copilul nostru, pentru binele căruia ne dorim liniște, echilibru și discreție. Din acest motiv nu vom face alte comentarii pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea voastră”, a scris Emilia Dorobanțu pe Instagram.

În momentul în care a văzut mesajul postat de artistă, Alina Sorescu a reacționat pe celebra rețea de socializare. „Să fii bine, Emilia”, a scris cântăreața în dreptul postării de pe Instagram.

Artista și fostul ei partener de viață locuiau, în timpul mariajului, separat, ea fiind stabilită în Drobeta Turnu Severin, acolo unde își desfășoară activitatea profesională, în timp ce el lucrează în București.

În trecut, la Antena Stars, Emilia Dorobanțu a vorbit despre problemele pe care le-a avut în căsnicie la început: „Era foarte greu ca el să înțeleagă ceea ce fac eu. Sunt plecată mai mereu de acasă, trebuie să fiu prezentă la tot felul de evenimente și ne-am înțeles foarte greu din punctul acesta de vedere. Dar a înțeles că acesta este drumul meu și dacă vrea să îmi fie alături, atunci trebuie să mă sprijine și să fie alături de mine”.

