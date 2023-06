Luni, Sofia a susținut examenul la Limba și Literatura Română, iar miercuri la Matematică. Ieri, chiar de ziua de naștere a mamei sale, Sofia a intrat în examen, foarte emotivă. „Sofia a avut astăzi Evaluarea Națională la matematică. A fost exact ca la orice copil, cu emoții mari”, a explicat Andreea Bănică, care nu a fost îngrijorată și emoționată pentru fata ei și a lui Lucian Mitrea.

Andreea Bănică: „Eu încerc să fiu liniștită, să nu-i transmit emoțiile mele”

„Este o normalitate pentru toți copiii să aibă emoții și să meargă la examen. Este un examen important pentru ea, cel mai important de până acum. Eu încerc să fiu liniștită, să nu-i transmit emoțiile mele că nu este cazul”, a spus Andreea Bănică.

Și a continuat: „Are Sofia destul emoții, dacă mai am și eu, nu am realizat nimic. Toate mamele sunt stresate, am văzut că au emoții mari. Nu se întâmplă nimic, copilul dă un examen cum a mai dat multe altele. Eu încerc să stau liniștită. Și mie mi s-a întâmplat să dau examen de ziua mea”.

Andreea Bănică a împlinit 45 de ani și 15 ani de căsătorie cu Lucian Mitrea

Ieri, pe 21 iunie, Andreea Bănică postat pe Facebook două fotografii cu ea și soțul, una recentă, iar alta de la cununia civilă de acum 15 ani. Artista a purtat la eveniment o rochie roz pe care și-o amintește și acum. „La mulți ani, iubite! ❤️ Facem 15 ani de căsnicie chiar azi de ziua mea, ideea ta să ne cununăm azi.

Între timp tu pierdut verighetă, mie mi-a rămas mică ? „da, noi ne potrivim, fiindcă ne iubim, da, da…! “ Îmi aduc aminte rochia cyclamen și cămașa ta roz, dar și mașina sport cu care m-ai dus la Constanța după cununie fix la un concert cu viteza luminii! M-am fript la picior ? Ăștia suntem noi ??? La mulți ani nouă, mie! Viață lungă și iubire îmi doresc ???”, a scris Andreea Bănică.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună de 30 de ani

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Sunt împreună încă din liceu, iar relația lor se apropie de trei decenii. Aceștia s-au căsătorit în anul 2008.

Au familia pe care și-au dorit-o întotdeauna, iar căsnicia lor a rezistat, în pofida speculațiilor apărute de-a lungul timpului. Între ei e o diferență de vârstă de câteva luni.

Lucian Mitrea era în clasa a IX-a, iar Andreea Bănică tot în clasa a IX-a atunci când s-au îndrăgostit iremediabil. S-au cunoscut la Balul bobocilor, însă nu seara cu pricina a fost cea în care și-au început relația, pentru că Andreea dansase toată noaptea cu vărul lui Lucian. Mulți se întreabă care este secretul căsniciei lor, iar în cadrul unui interviu pentru Fanatik, Andreea Bănică a vorbit despre relația cu Lucian Mitrea.

„Am văzut că deja este o modă, gata, nu ne mai înţelegem astăzi, mâine ne despărţim. Nu e chiar aşa, trebuie să cântăreşti foarte bine lucrurile astea şi să pui practic pe foaie care sunt lucrurile cele mai importante, care sunt lucrurile bune şi care cele rele şi dacă lucrurile bune primează, nu are sens să faci un astfel de pas.

Doar că sunt oameni care nu acceptă să aibă nici certuri, să aibă nişte contraziceri, noi ne înţelegem din multe puncte de vedere, chiar dacă ne certăm acum, peste ceva timp ne împăcăm”.

