Astăzi, 21 iunie, elevii claselor a VIII-a au susținut examenul la Matematică la Evaluarea Națională 2023. Programa la matematică pentru Evaluare Națională 2023 a fost concepută astfel încât să evalueze competențele elevilor și conținuturile materiei de studiu.

Roxana Ciuhulescu a avut mari emoții pentru fiica ei, Ana, care astăzi a dat examenul la Matematică. Vedeta a mărturisit că adolescenta s-a pregătit intens, iar acum așteaptă rezultatele cu sufletul la gură. Roxana are încredere în fiica ei și este convinsă că s-a descurcat foarte bine la Evaluarea Națională.

„Astăzi fiica mea are examenul la Matematică. De emoții m-a apucat și durerea de burtă. Am încredere în ea pentru că a făcut meditații intense în ultimul an la matematică și română. În ultimul an, programul Anei s-a împărțit între meditați plus terapii pentru coloană. Atât!

Duminică noapte și azi-noapte, nu am închis un ochi. Ea este pregatită pentru examene, știu asta, dar așa sunt eu, trăiesc fiecare clipă alături de ea. Profesorii care au meditat-o au și ei mare încredere în ea. Este un copil bun și muncitor.

„Luni, la primul examen, îi tremura pixul în mână”

Atunci când a plecat din casă, ca să mai piardă din emoții, i-am spus ca nu este cel mai important examen din viața ei, însă trebuie să-l trateze cu seriozitate: să citească bine enunțul, să nu se grăbească, să nu cumva să-i treacă prin cap să se inspire de undeva, să nu sufle și să nu vorbească în timpul examenului. Luni, la primul examen, îi tremura pixul în mână. Mi-a spus după examen că a avut nevoie de 10 minute ca să se liniștească pentru că nici nu putea scrie de emoții. Eu când am dat ultimele examene auto (C+ E si D+E), de emoții îmi era frică să nu pun cursorul pe alte răspunsuri, așa este și ea”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru Click!.

Aproape 162 de mii de absolvenți de clasa a opta au susținut astăzi proba la matematică din cadrul Evaluării Naționale 2023. Ministerul Educației va publica baremele de corectare astăzi la ora 15.00.

Rezolvarea subiectelor la Matematică de la Evaluarea Națională 2023

Costel Chiteş, profesor la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” a explicat cum se rezolvă subiectele de la proba de matematică de la Evaluarea Națională 2023, în direct, pentru Libertatea.

Profesorul Costel Chiteş spune că subiectele de la matematică nu ar fi trebuit să-i surprindă pe elevi, fiind „în zona lor de așteptare”.

„Sunt subiecte care sunt exact în zona de așteptare a profesorilor, copiilor, părinților. Elevii care au lucrat constant și serios în acești ani, în special în clasa a VIII-a, cred că nu au avut suprize mari în a aborda aceste subiecte. Dacă ne uităm la ultimele cărți apărute la edituri de top din România referitoare la examenele de tip grilă sau admitere, vom vedea că ele seamănă foarte bine cu acelea. Autorii acestor subiecte, cei de la Minister, au avut eleganța de a căuta exact din această zonă, adică să nu-i surprindă aproape cu nimic pe copii”, consideră profesorul.

