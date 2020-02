De Camelia Diaconu,

Cele mai bune filme fantastice din domeniu, cu povești spectaculoase din care nu lipsesc personajele bine gândite și structurate. Iată care cele mai bune filme cu supereroi, care au depășit recorduri fabuloase de încasări.

Filmul cu supereroi face parte din familia Marvel, producțiile cu benzi desenate și îl are în prim plan pe Ryan Reynolds, un individ care nu are rațiune, remușcări sau alte mustrări de conștiință după ce a fost supus unor experimente în urma cărora dezvoltă noi abilități. Deadpool este unul dintre cele mai urmărite filme cu supereroi, un film de acțiune și umor pe alocuri.

Unul dintre cele mai așteptate filme cu supereroi. Un film cu o direcție diferită și poate mai întunecată față de altele pe care le-ai mai urmărit până acum. Totul pornește de la scena în care Apocalypse este privit ca un zeu, datorită faptului că a fost primul născut cu genă de mutant X. O acțiune pe care nu ai cum să o anticipezi.

Un film de acțiune ce îi are în prim plan pe doi dintre cei mai iubiți supereroi. Batman, Bruce Wayne, alege să pună binele cetățenilor pe primul loc și nu este deloc încântat de puterea pe care o deține Superman. Mai degrabă, îl vede pe acesta o amenințare asupra lumii, mai ales că în urma ultimei confruntări au existat mai multe victime colaterale. O continuă luptă între cei doi, filmul este unul dintre cele apreciate producții fantastice.

Un film cu supereroi pe care merită să-l vezi deoarece în prim plan este Steve Rogers, un lider al Răzbunătorilor, care face tot ce poate pentru a salva omenirea. În urma unui incident internațional, incident care este soldat cu un număr foarte mare de victime, scena politică schimbă mersul lucrurilor și acțiunea devine mult mai intensă. Noua lege desparte echipa veche formată, iar cei care cândva erau aliați, Iron Man și Captain America, acum se înfruntă într-o bătălie de zile mari.

Filmul cu supereroi în care o vei urmări pe Diana Prince, o amazoană care își dorește să descopere lumea, iar pentru asta părăsește insula în care locuiește și se trezește în mijlocul unui război. Părerea cinefililor este că Wonder Woman este unul dintre cele mai bune filme cu supereroi.

Al treilea film Thor este unul dintre filmele de top cu supereroi. Este producția în care vei urmări o confruntare directă între Chris Hemsworth și Hulk. Un film de acțiune, intrigă și adrenalină.

Urmărește și:

O familie de supereroi pe care, cu siguranță, o cunoști și care se întoarce pe marile ecrane, de data asta fără Bob, care rămâne acasă cu Violet și Dash. Acum Helen este în centrul atenției. Însă, planurile se schimbă atunci când un personaj răuvoitor apare în calea lor și plănuiește un adevărat complot periculos. Helen și familia trebuie să găsească o modalitate prin care să lucreze împreună și să învingă.

Al doilea lungmetraj din seria Marvel care face parte din categoria filmelor cu supereroi. Îl vei urmări pe Thanos, distrugător de lumi și cel mai înfiorător inamic al Răzbunătorilor, furios că Chitauri, care nu a reușit să înfrângă Pământului și să obțină Tesseractul. Thanos nu lasă lucrurile așa și se întoarce pe Terra pentru a-i învinge odată pentru totdeauna pe Iron Man, Thor, Hulk și mulți alții.

Tot un lungmetraj din colecția Marvel, care face parte din lista celor mai bune filme cu supereroi. Îl vei vedea pe Black Panther, primul supererou de culoare din lumea benzilor desenate, pe numele său TChalla, născut într-o țară africană, Wahanda. Supereroul este nevoit să plece din țara lui în momentul în care tatăl său este ucis, însă acesta își folosește inteligența și agilitatea pentru a deveni unul dintre cei mai buni supereroi.

Producția Venom îl are în prim plan pe Tom Hardy, care joacă rolul lui Eddie Brock, un jurnalist care investighează cercetările unui om de știință și care face diferite experimente pe o ciudată materie neagră extraterestră. Eddie ajunge să ia contact cu acest om de știință, ba chiar materia folosită la experimente îi infestează corpul și ajunge să îi schimbe personalitatea și să îi dea super puteri.

Filme cu epidemii și dezastre naturale – producții cu un puternic impact emoțional

Filme cu sfârșitul lumii – acțiune cutremurătoare, dar impresionantă în cele mai bune filme apocaliptice

Filme cu evadări – scenarii și planuri bine puse la punct pentru cele mai spectaculoase evadări