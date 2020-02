De Camelia Diaconu,

Filme cu spioni, spionaj – cele mai bune producții din toate timpurile

Dacă îți plac filmele de acțiune, te pasionează spionajul și vrei să afli cât mai multe secrete din lumea agenților de spionaj, atunci trebuie să vizionezi aceste producții. Sunt cele mai bune filme cu spionaj în care vei descoperi actori celebri și distribuție la care nu te-ai fi gândit.

Mr. & Mrs. Smith – unul dintre cele mai de succes filme cu spioni

Unul dintre cele mai iubite și urmărite filme cu spioni din toate timpurile. Filmul spune povestea unui cuplu, aparent liniștit și fără nimic special. Însă, dincolo de acest aspect, cei doi sunt asasini plătiți, angajați chiar de organizații diferite, ba chiar concurente. Totul devine extrem de palpitant și interesant atunci când John și Jane, interpretați de Angelina Jolie și Brad Pitt, sunt plătiți să se ucidă unul pe celălalt.

Mr. & Mrs Smith trailer

Salt – filme cu agenți secreți

O vei urmări tot pe Angelina Jolie în rolul principal care interpretează rolul unui ofițer CIA, însă totul se schimbă atunci când loialitatea îi este pusă la încercare, deoarece este acuzată că est spion rus. Evelyn, trece printr-o serie de întâmplări, multe dintre ele chiar îi pun viața în pericol, dar toate cu scopul de a-și dovedi nevinovăția. S-a dovedit a fi un film de acțiune care te ține în suspans de la început până la final.

Salt – trailer

Confessions of a Dangerous Mind

Este filmul de debut în cariera de regizor a lui George Clooney, însă unul dintre cele mai urmărite filme de spionaj. Povestea filmului îl are în prim plan pe Chuck Barris, o vedetă de televiziune care pretinde că a devenit agent sub acoperire, deoarece a fost recrutat de CIA.

Confessions of a Dangerous Mind – trailer

Mission: Impossible II

A două parte din Mission Impossible aduce în prim-plan o acțiune mult mai intensă și palpitantă decât prima. Vei urmări acum o misiune importantă a personajului principal Ethan Hunt. El este ales să salveze întreaga lume de un virus mortal, care pare că se răspândește extrem de ușor. Pentru că știe că nu va reuși singur în această misiune imposibilă, el apelează la un geniu în computere.

Mission: Impossible II – trailer

Tinker Tailor Soldier Spy

Un film captivant datorită acțiunii controversate și extrem de bine gândite. Filmul este o adaptare a romanului scris de John le Carre și se petrece în timpul Războiul Rece. Atenția principală este asupra Serviciului Secret al Marii Britanii.

Tinker Tailor Soldier Spy – trailer

The Good Shepherd – Unul dintre cele mai bune filme cu spioni

Filmul este considerat unul dintre cele mai bune filme despre spionaj din toate timpurile. Întreaga acțiune este întunecată, iar intriga se concentrează în jurul descinderii americanilor din Golful cubanez al Porcilor, asupra operațiuni denumite The Brilliant Disaster. Acțiunea are la bază o serie de planuri extrem de bine gândite cu scopul de a găsi persoana de la care s-au scurs informațiile despre operațiunea Bay of Pigs.

The Good Shepherd – trailer

Three Days of the Condor – Cele trei zile ale condorului

A fost considerat de către cinefili unul dintre cele mai inteligente filme de spionaj, datorită acțiunii impecabile și personajelor fabuloase. Un film care te va face să înțelegi foarte bine ce înseamnă spionii cu adevărat datorită lui John Houseman care îl joacă extrem de bine pe directorul CIA.

Condor – trailer

Kingsman: The Secret Service

Un film cu spioni, dar din care nu lipsesc scenele comice. Vei urmări povestea a două agenții de spionaj aflate în conflict și bătălia dintre omul bun și omul rău. Vei vedea cum o agenție privată de spionaj acționează la propria comandă pentru a respecta binele public, dar și care sunt obstacolele cu care se întâlnesc.

Kingsman: The Secret Service – trailer

Zero Dark Thirty

Este filmul care îți prezintă culisele unuia dintre cei mai cunoscuți vânători de oameni din istorie, mai exact Osama bin Laden, fostul terorist numărul 1 al planetei. Vei urmări modul în care s-a ajuns la capturarea sa, dar și tensiuni din interior, care ating cote maxime.

Zero Dark Thirty – trailer

Argo – unul dintre cele mai bune filme cu spioni, care a câștigat Oscarul

Filmul Argo este bazat pe o poveste reală și este făcută cunoscută printr-o poveste de declasificare de către CIA a unor documente secrete. Vei urmări o operațiune sub acoperire, acțiune de salvare pe viață și pe moarte a șase cetățeni americani din Iranul anului 1979, atunci când americanii nu erau chiar cel mai bine primiți. Din film vei afla mai multe informații ce țin de prim ministrul Mohammad Mosaddegh, care a naționalizat companiile petroliere britanice și americane și a pus petrolul, din nou, în posesia poporului iranian.

Argo – trailer

