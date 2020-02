De Camelia Diaconu,

Filme cu vrăjitoare dintr-o lume supranaturală

Chiar dacă mulți dintre noi nu credem în magie ori vrăjitorie și ne temem de persoanele înzestrate cu puteri malefice, din categoria filme, printre cele mai vizionate și apreciate sunt filmele cu vrăjitoare. Acțiunea antrenantă și subiectele inspirate ne țin pe toți cu sufletul la gură atunci când urmărim o astfel de producție. Am ales pentru tine cele mai bune filme cu vrăjitoare și ți le prezentăm mai jos!

The Witches of Eastwick

Un film cu vrăjitoare, dar cu o acțiune mai mult comică decât horror, unde vei descoperi povestea celor trei femei care, aparent, trăiesc o viață plictisitoare și banală într-un orășel. Însă, în ciuda vieții lor obișnuite, cele trei vrăjitoare ajung la un moment dat să îl invoce pe Diavolul în orășelul lor, iar de aici începe distracția. Cele trei nu știu ce le așteaptă și se lasă ispitite de șarmul Diavolului.



The Witches of Eastwick – trailer

The Blair With Project – unul dintre cele mai urmărite filme cu vrăjitoare

Este o producție despre vrăjitoare, dar care nu apar propriu-zis în film. Vei urări povestea unor tineri studenți pasionați de cinematografie, care merg să filmeze un documentar în pădurile din Maryland, dar ajung să se piardă prin pădure. Ei trec printr-o mulțime de momente înfricoșătoare și ajung să creadă că sunt urmăriți de vrăjitoare.

The Blair With Project – trailer

Black Sunday

Un film horror vechi, cu o acțiune înspăimântătoare și violentă, iar din această cauză a fost interzisă rularea lui în cinematografe în momentul în care a apărut. Povestea filmului se învârte în jurul unei vrăjitoare care este arsă pe rug, însă câteva secole mai târziu aceasta reînvie și merge să se răzbune pe urmașii celor care au omorât-o. Este unul dintre cele mai de succes filme cu vrăjitoare, vizionat într-un număr extrem de mare.



Black Sunday – trailer

Suspiria – filme celebre cu vrăjitoare

Este unul dintre peliculele celebre ale regizorului Dario Argento. Filmul Suspiria spune povestea unei tinere studente care descoperă faptul că școala unde învață este doar un paravan pentru o întreagă comunitate de vrăjitoare. Filmul este apreciat de public și datorită efectelor speciale, care conferă originalitate poveștii și creează o atmosferă ireală.

Suspiria – trailer

Rosemary’s Baby – film cu vrăjitoare nominalizat la două Premii Oscar

Un film înfricoșător unde vei urmări povestea tinerei Rosemary Woodhouse, care crede cu tărie că sarcina sa a fost pusă la cale de un grup de vrăjitoare și sataniști. Pe parcursul peliculei cinematografice se desfășoară o mulțime de evenimente tulburătoare, iar asta o face pe Rosemary’s să devină suspicioasă și să nu mai aibă încredere nici măcar în soțul ei.



Rosemary’s Baby – trailer

Practical Magia – Magia practică

Filmul urmărește povestea celor două surori, Sally și Gillian, care sunt urmărite de un blestem. Orice om de care se îndrăgostesc ele, moare prematur. FIlmul aduce în prim plan o poveste încâlcită, dar fascinantă și extrem de bine gândită.



Practical Magia – trailer

Filme cu vrăjitoare – Burn, Witch, Burn

Pelicula cinematografică prezintă povestea de viață a doi tineri căsătoriți, partenerul deloc îngăduitor, profesor de psihologie și soția sa, care practică în secret un anumit tip de magie, pe care a învățat-o în Jamaica.

Atunci când soțul descoperă vrăjitoria soției începe un adevărat scandal. Îi distruge talismanele, îi arde toate bunurile, iar de aici totul ia o întorsătură diferită.



Burn, Witch, Burn – trailer

Halloweentown – cel mai bun film original Disney Channel Ever Made

Face parte din categoria celor mai bune filme cu vrăjitoare, care te vor ține cu sufletul la gură. Filmul spune povestea unei fetițe în vârstă de 13 ani și a bunicii sale, care este, în secret, vrăjitoare. În fiecare an, cele două fac o plimbare în orășelul Halloweentown, un loc plin de taximetriști scheletici și băieți de spiriduș.

Halloweentown – trailer

Serviciul de livrare Kiki

Filmul spune povestea unei vrăjitoare în pregătire, care pleacă de acasă la 13 ani pentru a lua parte la studiile vrăjitorești. Călătoria lui Kiki de a deveni vrăjitoare este plină de peripeții. Ea pleacă de acasă odată cu pisica ei neagră Jiji și începe prin a livra pachete pe mătură. Din păcate, fetița își pierde capacitatea de a zbura pe mătura, iar de aici începe tragedia.



Serviciul de livrare Kiki – trailer

Orașul Morților

Filmul este cunoscut și sub denumirea de City of the Dead sau Horror Hotel și se concentrează pe povestea unui student tânăr care se îndreaptă spre Noua Anglie, pentru a-și cerceta lucrările senior. Multe scene din film sunt cu adevărat înfiorătoare, însă pelicula se încadrează perfect în topul celor mai bune filme cu vrăjitoare.

Vrăjitoarele – filmul pe care nu trebuie să îl ratezi

Filmul este bazat pe romanul cu același nume de Roald Dahl în care este descrisă povestea unui băiat tânăr, Luke, care împrietenește cu un glumeț de vrăjitoare deghizate în femei obișnuite. Este un film cu vrăjitoare clasic, pe alocuri înfricoșător, cu o poveste impresionant de bine gândită.



Vrăjitoarele – trailer

Beastly – o iubire imposibilă într-un film cu vrăjitoare

O iubire imposibilă dintre un elev de liceu, care a fost blestemat de o vrăjitoare. Aceasta a avut grijă să îl transforme pe băiat într-o variantă frumoasă a lui, iar singura speranță a tânărului este ca frumoasa vrăjitoare, pe numele ei Lindy, să ajung să se îndrăgostească de el, pentru cine este el cu adevărat.



Beastly – trailer

Când cauți filme cu vrăjitoare, vizionează lista de mai sus și, cu siguranță, vei găsi inspirație pentru cel mai bun film.

