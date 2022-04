„Azi e ziua lui Tudor – „Ciuci”! Împlinește 3 anișori. Îi pregătisem o petrecere frumoasa în curte, cu baloane, animatori, copii, jocuri, mini-disco!

Era programată pentru ieri, cănd fusese vreme frumoasă.. Mai ales că el, copil crescut în pandemie, nu a avut parte de nicio petrecere până acum! Uite că n-are parte nici anul asta. Tudor are varicelă, Vladimir a facut gripa tip B iar Carla are enterocolita! Dar nu ne lăsăm!

Printre medicamente, bube, termometre și diete, am decorat casa cu baloane, am comandat cateva pizza bune de tot, am dat comanda de un tort de poveste, deschidem un prosecco pentru noi si o șampanie pentru copii și ne bucurăm de ziua asta specială!

Vom reprograma petrecerea dupa Paște iar acum ne bucuram că, desi izolati si bolnaviori, suntem împreuna. Facem noi petrecerea cea mai tare!

Vă multumim pentru gândurile bune și vă dorim multă sănătate, liniște și pace! Vă îmbrățișăm cu drag!”, a scris Mirela Vaida pe Facebook.

