„Foarte activă, am făcut, practic, tot ce făceam şi înainte de sarcină, doar că având un bebe în burtică. Adică am făcut toate spectaco¬lele Mamma Mia din program, un mini turneu cu spectacolul prin ţară, emisiunea, concerte¬le Deliei de la Sala Palatului, plus spectacolele de Crăciun ale lui Ştefan Bănică Jr. Am scris în Notes fix aşa : „Spectacole cu bebe în burtică”. O să păstrez lista şi o să i-o arăt cândva”, a declarat Flavia Mihășan, pentru OK! Magazine.

De asemenea, Flavia mărturistește că are o sarcină ușoară. „Da, nu mi-a fost rău. Nu am avut greţuri, nu am avut intoleranţă la vreun miros de parfum. Doar că mi-a fost foarte somn. Aşa mi-am şi dat seama că sunt însărcinată. Nici. Mănânc mai mult decât înainte, deşi acum îmi dau seama cât de puţin obişnuiam să mănânc. Nu ştiu dacă să cred în pofte sau nu, dar nu mi s-a întâmplat să am pofte”, a mai spus Flavia Mihășan.

