Fiu al unor actori celebri, Florin Piersic și Tatiana Iekel, acesta și-a croit propriul drum pe scenă, punând bazele teatrului independent și ale filmului experimental în România. Pe lângă vasta carieră actoricească, Florin Piersic jr este și scenarist, regizor, producător de film și scriitor.

Florin Piersic jr traduce texte, le pune în scenă și le joacă cu o asumare surprinzătoare, ceea ce i-au adus numeroase premii și aprecieri din partea publicului.

În emisiunea sa, Denise Rifai i-a adresat invitatului o mulțime de întrebări, una dintre ele a făcut referire la dependențele lui. Au vorbit despre fumat, dar și despre dependența lui de păcănele, de acum ani. „Ați recunoscut că marele dumneavoastră viciu este fumatul. Aprindeți țigară de la țigară și ați dezvăluit ați deprins acest obicei încă din adolescență. Vă citez: «Aveam vreo 16-17 ani și era un vecin în bloc de vreo 23-24 de ani care avea clar puterea mentorului. Cu el fumam grav de tot. Când nu mai aveam țigări, fumam mucurile de pe lift».

Țigările sunt pentru dumneavoastră un drog atât de puternic încât ați spus că nu ați mai avut nevoie de alte vicii. Ați surprins însă cu o declarație făcută în 2010, când la o întâlnire cu elevii le-ați vorbit deschis despre greșelile pe care le-ați făcut din cauza tentațiilor și i-ați îndemnat să își aleagă cu mare grijă anturajul. Vă citez: «O problemă cu care m-am confruntat a fost dependența de jocuri. Aveam 23 de ani și timp de șase luni am fost dependent de păcănele. Tot un drog e. Dracul gol». Așadar: Cum ați scăpat de dependența de păcănele?”, a spus Denise Rifai la Kanal D. Prezentatoarea a așteptat un răspuns sincer din partea invitatului.

„Nu mai știu cum am scăpat, nu am mai avut bani sau pur și simplu a apărut ceva”

Florin Piersic jr nu a ezitat și a răspuns. „Nu mai țin minte exact, dar știu că în alea șase luni nu am avut ocupație, nu am avut altă preocupare, nu am fost absorbit de un proiect. (…) În alea șase luni de care vorbim, era un club, o bombă undeva foarte aproape de casa unde locuiam, nu aveam mașină, nu aveam la ce să mă uit la televizor, nu aveam Netflix., nu aveam nimic de genul asta și mă duceam să joc biliard în clubul ăla și să îmi mănânc salariul la păcănele.

Și erai niște oameni acolo foarte speciali așa, parcă dintr-un film latino și unul care stătea pe scaun pe spate, scuipa pe ecranul ăla dacă nu îi veneau patru ași, și a fost cumva o școală, era o dependență de un anumit aparat, de un anumit… D-aia spun că e un drog, te obișnuiești cu suita aia, doar cu prostia aia. Și nu mai știu cum am scăpat, nu am mai avut bani sau pur și simplu a apărut ceva care… Oricum, înțelegeam că sunt pe un drum greșit”, a declarat el.

Și a continuat: „Și asta cu fumatul e o greșeală. Eu n-am fost bețiv sau drogat, eu n-am fumat o țigară de marijuana niciodată, cu toate că multă lume nu crede așa ceva. Nu m-a tentat, dar țigările normale încă sunt un drog și trebuie să scap de chestia asta”.

