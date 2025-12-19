Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, a emoționat comunitatea din mediul online după ce a împărtășit momente intime dintr-o vizită recentă la părinții săi. Prezentatoarea Știrilor PRO TV are o relație extrem de apropiată cu părinții ei, Dumitru Esca (86 de ani) și Lucica Esca (84 de ani), iar apropierea sărbătorilor de iarnă a readus-o în locul care îi trezește cele mai puternice amintiri: apartamentul copilăriei.

Vizita nu a fost una obișnuită. Andreea a vorbit deschis despre una dintre cele mai delicate etape ale vieții – momentul în care rolurile se schimbă, iar copiii devin cei care au grijă de părinți. „Nu e ușor de gestionat când ajungi la vârsta la care ai tu grijă de părinți. Mai ales că nu e ca în cazul copiilor, când te gândești că se vor face mari și va fi mai bine”, a mărturisit ea într-un InstaStory.

Pe lângă gândurile împărtășite, jurnalista a publicat și o serie de imagini cu obiecte încărcate de emoție din casa părinților. În camera mamei sale, Lucica Esca, Andreea a descoperit un adevărat colaj al amintirilor de familie: fotografii, coperți de reviste și postere cu ea și fiica sa, Alexia Eram. Detaliile spun povestea unei mame mândre, care a păstrat cu grijă fiecare etapă importantă din viața fiicei sale.

„Mama, cu șifonierul frumos ornat cu unele dintre vedetele ei preferate. Pe partea cealaltă a ușii suntem la mare concurență cu Alain Delon si BB:). Ea, cu pijamaua pe care scrie clar: «Saint Tropez is Vadim». Pentru cei mai tineri sau nu foarte interesați de cinema, Roger Vadim a fost un mare regizor și scenarist francez, printre altele soțul lui B Bardot, Jane Fonda și Catherine Deneuve. Aici mama sare și îmi zice că nu a fost și însurat cu Deneuve… dar au un copil. Scuze!”, a scris Andreea Esca.

Andreea Esca e foarte apropiată de părinții ei

Camera tatălui este dominată de o altă pasiune: cărțile. Rafturile pline de volume românești și internaționale spun povestea unui om dedicat lecturii și cunoașterii. „Bun, trec în camera de alături, unde practic abia mă strecor printre cărțile care sunt peste tot. Tata citește enorm. Mă emoționez când revăd aceste cărticele din copilărie, cu opera lui Caragiale, roase un pic de unul dintre cățeii noștri de atunci.”

Printre volumele serioase, Andreea a regăsit și cărțile ei preferate din copilărie, cu pagini fine și texte de Caragiale, purtând urmele timpului – și chiar ale câinelui familiei din adolescența ei. Detalii mici, dar extrem de puternice, care completează tabloul unei familii unite și al unei copilării pline de căldură.

Prin aceste imagini și confesiuni, Andreea Esca a reamintit cât de prețios este timpul petrecut cu părinții, mai ales atunci când viața capătă un alt ritm.

„Părinții mei au aceleași pasiuni dintotdeauna. Doar că nu mai au aceeași pasiune pentru ei înșiși. Și e atât de dureros să-i vezi acum, ca pe copiii tăi, care depind de tine și de părerea ta, pentru atât de multe… Însă, câtă vreme te sună și îți răspund la telefon, ești un copil fericit!”, și-a încheiat Andreea Esca mesajul.

